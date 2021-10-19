Обирали заступника, і ледь не звільнили керівника. У Верховній Раді призначили віцеспікера парламенту, та перед цим спробували усунути самого голову Ради, але той втримався у кріслі. За фіналом спікеріади стежила - Ксенія Барвіненко.

Фінал спікеріади. Депутати вирішують, хто займе вакансію віцеспікера парламенту, після підвищення Стефанчука. На посаду два кандидати: Софія Федина з "Європейської Солідарності" та Олександр Корнієнко зі "Слуг". Він - обіцяє реформу регламенту, вона - незалежність парламенту.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Це модернізація, модернізація регламенту 2010 року, внутрішніх процедур, багато з яких з 90-х років. Апарат верховної ради, не втрачаючи інституційної пам'яті та експертизи, має стати флагманом реформ. Законопроєкт про парламентську службу та роботу наших помічників-консультантів вже готовий до другого читання. Нам потрібно оцифрувати, диджиталізувати процеси в апараті ВР. Потрібно модернізувати сервісні служби ВРУ, починаючи з автобази, і закінчуючи ІТ-сектором.

Софія Федина, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Парламент - це не місце реалізації корупційних чи власних інтересів, а це місце де пишеться фундамент української держави, і кожен з нас відповідальний тут перед законом і перед богом, тому ми маємо докласти всіх зусиль, щоб він був кращим.

Інтриги не сталося. Традиційно - монобільшість, депутатські групи "Довіра" та "За Майбутнє", та ще кілька позафракційних нардепів підтримали кандидатуру Корнієнка. Та чи потягне той таке навантаження? Адже він і голова партії, і заступник голови фракції "Слуг" і голова підкомітету з питань організації державної влади. Сам Корнієнко каже - упорається.

Буду багато працювати, мало спати, але на вихідних буду більше спати, буду проводити вільний час з родиною, з батьками.

Та перш ніж новообраний віцеспікер устиг вмоститися в президії - парламент ледь не залишився без очільника. Депутати від "Європейської Солідарності" заявили, що Стефанчук порушив регламент напередодні на погоджувальній раді, мовляв, не поставив на голосування порядок денний.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

З першої хвилини вашого спікерства, ви поводитись гірше ніж Разумков, ви порушуєте процедуру регламенту. І вчора не було проголосовано порядок денний цього тижня, тому ми пропонуємо відсторонити вас зараз від ведення засідання.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:

Відсторонення повинне бути підтримано або двома фракціями, або 150 депутатами, в тому папірчику, що ви мені дали, жодного підпису немає.

Немає підпису і на законопроєкті про деолігархізацію, який проголосували майже місяць тому. А все через постанови, які вимагають скасувати голосування. Їх провалили, та процес і досі на паузі через помилку в головній статті закону. Під час голосування депутати ухвалили одразу три норми, про те, хто визначатиме олігархів. І надали такі функції РНБО і НАЗК.

Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина":

Це треба переголосовувати в сесійній залі, ну інакше ніяк. Якщо в одній статті ви пишете, що треба йти направо, а в другій статті, що треба йти наліво - так неможливо. Людину розірве. Треба з цим щось роботи.

"Слуги" впевнені: переголосовувати увесь закон - не треба, адже колізії немає, усі повноваження щодо визначення статусу олігарха віддали Радбезу. Тож тепер чекають, коли голова парламенту підпише документ. І тут - нова дилема: який саме спікер має ставити підпис? Колишній? За якого голосували закон. Чи вже новий?

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Підписати цей закон може спікер, який був головою парламенту на момент голосування цього закону. Наскільки я пам'ятаю, на вересень цього року був пан Разумков.

Павло Фролов, народний депутат, "Слуга народу":

Підписує той голова, який є. Той голова, який є головою, коли закон готовий до підпису.

І доки в кулуарах вирішували долю антиолігархічного закону, у залі - тривала робота. Депутати вирішили працювати до вичерпання порядку денного, та наразі пройшли лише половину запланованого.