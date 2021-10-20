На Донбасі поранили українського бійця. Ворожа куля влучила в армійця біля Березового - під ранок найманці обстріляли околиці селища зі стрілецької зброї. А поблизу Красногорівки, Троїцького та Золотого-4 ворог вів вогонь із мінометів різних калібрів.

Загалом, від початку доби незаконні збройні формування дев'ять разів порушили режим тиші. Репортаж із передової - Станіслава Кухарчука.

Ще вісім років тому дачники збирали тут врожаї, а поряд працювали численні підприємства. Зараз пейзаж Авдіївської промзони більше схожий на ілюстрацію апокаліпсису. Від початку війни бої тут ні на день не стихають. Неподалік від Авдіївки зранку працюють спостерігачі ОБСЄ. Тож у наших військовиків є час на перепочинок. Ледве вони поїдуть - промзона знову спалахне.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Не тихо, працюють… безпосередньо працюють після того, як потемніє, щоб ОБСЄ, ті, які слідкують за мінськими домовленостями не змогли зафіксувати, що вони працюють із забороненої зброї.

Місцями між нашими та ворожими укріпленнями - не більше як сто метрів. Аби непомітно дістатися позицій, нам іноді доводиться переходити під землею. Один із таких коридорів бійці прозвали "вулицею червоних ліхтарів"

Амстердам, Амстердам плюс проходять.

Щоправда, проходи такі вузькі, що доводиться знімати амуніцію.

Краще під землею без бронежилета, аніж ззовні з кулею в голові, - жартують бійці. Дерева вже скинули листя, тож місцевість тут проглядається навсібіч. Хоча ворог теж намагається зайвий раз у поле зору не потрапляти.

Но вони не ризикують відкрито пересуватись? Не ризикують тому, що знають, що можна напроситись.

Навіть попри присутність спостерігачів - тиша тут оманлива.

Чути постріли… постійно, о вже починають чипляти - помітили нас.

Таким чином, каже Денис, ворог намагається спровокувати наших вояків на вогонь у відповідь. Тому, на ці простріли бійці не звертають уваги. Такі вже хитрощі позиційної війни…

Денис, військовослужбовець Збройних сил України:

Все простріляно, все пристріляно всі роблять і ложні й запасні позиції - основні позиції переносять. - Тобто тут зараз війна більше мізків, а не зброї? -Так! Можна сказати.

Та головне завдання наших захисників не тільки переграти противника, а й не дати йому просунутись уперед. За спинами вояків - Авдіївка, а з промзони ворог її може розстрілювати майже впритул.