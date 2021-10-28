Зрештою, саме ковід-сертифікати або негативні тести з листопада стануть перепусткою майже у всі місця.

Абсолютний ковідний АНТИрекорд за весь час пандемії. За минулу добу на коронавірус захворіли понад 26 тисяч українців! 8 областей - на межі локдауну. А з 1 листопада Київ переводять у червону зону. Таке рішення ухвалили на Держкомісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Отже, як житимуть кияни з понеділка? Шкільні канікули - закінчаться, але учні за парти не повернуться. Навчання буде ДИСТАНЦІЙНИМ. ВИШі - теж переходять в онлайн. Дитсадки можуть працювати, але весь персонал має бути вакцинованим. Зрештою саме ковід-сертифікати або негативні тести з листопада стануть перепусткою майже у всі місця. У ресторани, торговельні центри, спортивні зали, ЦНАПи. (До слова, в центрах щеплень з обіду вже почався ажіотаж). Щодо транспорту: він їздитиме без обмежень. Але з перевірками:

Віталій Кличко, міський голова Києва: