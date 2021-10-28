Столицю України переводять у найсуворішу зону карантину [ Редактировать ]
Абсолютний ковідний АНТИрекорд за весь час пандемії. За минулу добу на коронавірус захворіли понад 26 тисяч українців! 8 областей - на межі локдауну. А з 1 листопада Київ переводять у червону зону. Таке рішення ухвалили на Держкомісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Отже, як житимуть кияни з понеділка? Шкільні канікули - закінчаться, але учні за парти не повернуться. Навчання буде ДИСТАНЦІЙНИМ. ВИШі - теж переходять в онлайн. Дитсадки можуть працювати, але весь персонал має бути вакцинованим. Зрештою саме ковід-сертифікати або негативні тести з листопада стануть перепусткою майже у всі місця. У ресторани, торговельні центри, спортивні зали, ЦНАПи. (До слова, в центрах щеплень з обіду вже почався ажіотаж). Щодо транспорту: він їздитиме без обмежень. Але з перевірками:
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Общественный транспорт закрывать мы не собираемся. Он будет работать. Но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы не будут на входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей. Мы вводим эти строгие ограничения, потому что нет других вариантов, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей.
по теме
Відвідувати заклади харчування, готелі, спортзали, фітнес-центри, ЦНАПи можна лише з негативними результатами ПЛР-тестів або сертифікатами вакцинації.
Піку захворюваності тут очікують у листопаді. Про це заявив голова Держспоживслужби столиці Олег Рубан.
Уже кілька днів поспіль там щодня по 37 тисяч нових інфікованих. За добу зафіксували рекордну смертність - понад 1100 осіб. На час локдауну закрили більшість громадських місць і крамниць.
Найбільше нових випадків зареєстрували в Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.
Тож від суботи червоними на ковідній мапі будуть уже 15 регіонів. Щодо коронавірусної статистики за минулу добу, то вона така: нових хворих - понад 22 тисячі.
В Одеському обласному центрі соціально значущих хвороб закінчився кисень! Тяжких хворих медики екстрено евакуюють до іншого ковід-стаціонару, де кисень ще є. На ношах у спецзахисті заносять пацієнтів до реанімобілів.