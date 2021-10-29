Держава втратила мільйони через махінації з вантажівками [ Редактировать ]
На Житомирщині через махінації з розмитненням вантажівок держава втратила понад десять мільйонів гривень. Представники двох підприємців продавали митникам підроблені іноземні технічні паспорти з датами виробництва автівок та їхньою першою реєстрацію. Митники ж заплющували очі на порушення й оформляли вантажівки за заниженими цінами. Трьом головним держінспекторам та шістьом посадовцям митниці повідомили про підозру.
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