І головним стимулом для вакцинації, безумовно, став локдаун. Бо вже 15 українських областей "почервоніли"! А отже - там діють жорсткі обмеження. Які із цих обмежень може скасувати ковід-сертифікат? А де його не вимагають? Про особливості регіонального локдауну - далі.

Уже другий день у міському транспорті Запоріжжя без ковід-сертифікатів чи тестів не проїхати. І якщо до тролейбусів чи маршруток пасажири заходили без обмежень, бо водії документи не перевіряють, то доїхати до своєї зупинки - змогли не всі.

За відсутність документів є відповідальність, яку кожен пасажир буде… - Уголовное?! - Ні, не кримінальне. Це адміністративна відповідальність. Тому попрошу, будь ласка, всіх, хто не надав документи, вийти з маршрутного транспортного засобу.

Такі рейди - на всіх міських маршрутах. Порушників поки що лише попереджають про штрафи. І жителі Запоріжжя, схоже, розуміють, що такі поступки - тимчасові.

Роман Терехов, в. о. гендиректора ДУ "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України":

За останні два тижні кількість проведених щеплень в день збільшилась більш ніж у два рази. З 4,5 до 10,5 тисяч. Наразі на території області працює 15 центрів масової вакцинації, 125 пунктів щеплення, працює 40 мобільних бригад.

А от у Львові в громадському транспорті дозволяють їздити без ПЛР-тесту чи сертифіката про вакцинацію. Щоправда, може бути заповнена лише половина місць для сидіння. Та й цих правил - дотримуються не всі. Ось до зупинки під'їжджає переповнений комунальний автобус. І нові пасажири - заходять всередину.

Маршрутка повністю заповнена. - Не заповнена. Нє.

Порушують карантинні вимоги й водії маршруток.

Оксана Нагайко, жителька Львова:

Зранку їхала 47 - це ба повнезна, і зауважень не було. Люди стояли битком. Так що, вибірково діють.

Слава Богу, всі у масках, але заповнені маршрутки набагато більше, чим потрібно.

Щоправда, з безвідповідальними водіями борються. За три дні жорсткого карантину поліція склала два протоколи за перевищення кількості пасажирів. Тепер цим керманичам загрожує штраф щонайменше 17 тисяч гривень.

Та збитків зазнають не лише водії-порушники. Ті, хто дотримуються усіх обмежень, невдоволені доходом:

Богдан, водій маршрутки:

Каса впала. - На скільки? - На 70% то 100%, гарантія.

До пунктів вакцинації у Львові - черги. Чому не щепилися раніше - у кожного свої причини.

Ольга Тесленко, жителька Львова:

Боялася, я вже стара. І думала як-небудь доживу. А тепер хочеться до внуків прийти в гості. А діти кажуть - вперед, от стою.

Анна Джавала, жителька Львова: