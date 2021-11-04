Саакашвілі голодує 34 дні [ Редактировать ]
"Ні й ніколи!" - президентка Грузії відмовилася помилувати Міхеїла Саакашвілі.
Саломе Зурабішвілі відзначила, що колишнього главу держави слід сприймати, як "особливого в'язня", що прибув нелегально й добровільно.
А також застерегла від політичних спекуляцій на голодуванні й погіршенні стану здоров'я політика.
Ув'язнений до грузинської тюрми Саакашвілі голодує 34-й день. За словами рідних, він втратив 20 кілограмів ваги.
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Саломе Зурабішвілі відзначила, що колишнього главу держави слід сприймати, як "особливого в'язня", що прибув нелегально й добровільно.
Режим сьогодні не "турбо", а "на мінімалках". На порядку денному - і кадрові чистки, і олігархи. Спершу - беруться за роботу над помилками у законі про деолігархізацію.
Масове звільнення міністрів - головна тема в парламенті. Та перед урядовими чистками - деолігархізація. Нардепи виправляють свої ж помилки, коли поспішно дозволили визначати олігархів і РНБО, і НАЗК, тепер віддають ці повноваження лише Радбезу.
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