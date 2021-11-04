Мертві русалоньки, Пікачу, Лохнесське чудовисько та "Гра в кальмара". До чого лише не вдаються екозахисники, аби привернути увагу світових лідерів до проблем довкілля. Протестувальники влаштовують справжні шоу на вулицях шотландського Глазго, де нині триває кліматичний саміт ООН. Більше про їхній креатив знає Марина Біленька.

З одного боку усміхнений "Байден", з іншого - серйозні "Джонсон" та "Болсонару". Президенти й прем'єри перетягують канат, і це лише одна з ігор, яку для них запланували протестувальники.

Демонстрація натхнена хітовим південнокорейським серіалом "Гра в кальмара". Головний меседж - "Годі гратися з кліматичною кризою".

Кріс Венабле, організатор акції "Годі гратися з кліматичною кризою":

Це масштабний саміт, і ще більший цирк, всюди панує тепла атмосфера, багато красивих слів, а де реальні дії? Проблема довкілля - найактуальніша серед усіх, бо від цього залежать мільйони життів.

А це шотландською столицею крокують гігантські Пікачу - герої відеогри "Покемон", яка побачила світ наприкінці 90-х. Жовті грозові миші у Глазго вимагають від уряду Японії відмовитися від видобування та використання вугілля.

Аюмі Фукакуса, організаторка акції "Японія без вугілля":

Організатори саміту - британський уряд, закликають країни поступово відмовитися від вугілля, навіть для внутрішнього користування. Та Японія не збирається цього робити. Ба більше, там розширюють його видобуток.

Сказати "Ні" викопному паливу - чи не найголовніша вимога протестувальників, які з'їхалися до Шотландії з усього світу.

Цей протест влаштували в місті Грейнджмут, біля єдиного в Шотландії нафтопереробного заводу. Його власник заявив: знадобиться майже півтора мільярда доларів, щоб зробити підприємство "зеленим" до 2045 року. Це рік, коли світ має повністю перейти на так звану "чисту" енергетику, щоб зупинити кліматичні зміни.

Роб Гіггс, активіст:

Нафта, політика й гроші так тісно взаємопов'язані і всі це розуміють, що ми просто вирішили на цьому ще раз наголосити. З креативом. Щоб якомога більше людей заговорили про проблеми довкілля.

Знайшла відгук у демонстраціях і "морська тематика". Під горою сіток і пластику на набережній лежать напівживі русалоньки.

Софі Міллер, активістка:

Ця акція має привернути увагу людей до проблеми донного тралення. Це має закінчитися! Кораблі, які сітками збирають усе живе - виділяють більше вуглецю, аніж уся авіаіндустрія. І взагалі ніхто про це не говорить.

А от деяким протестувальникам реалізувати креативний протест не вдалося. Надувного шотландського монстра, відомого як Лохнесське чудовисько - конфіскували правоохоронці. Чудернацький звір мав стати символом боргової пандемії, яка не дає бідним південним країнам розвиватися, а отже, ставати екологічно чистішими.