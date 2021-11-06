Десятьох солдатів, які загинули під час Другої світової війни перепоховали сьогодні на Київщині. Саме вони визволяли столицю від німецьких окупантів. Їхні останки знайшли пошуковці волонтери. Тому сьогодні для невідомих героїв у день Визволення Києва від фашистських загарбників організували церемонію. Де і як відбувалося знає Василь Богайчик.

Анатолій Гірченко, голова Фастівської організації інвалідів війни Збройних сил і учасників бойових дій:

Я приїжджаю сюди. Надіюся, що може найдеться він і його перепоховають. І через це я кожен рік приїжджаю сюди.

Батько Анатолія зник безвісти на фронті. Так само як і ці десять солдатів, яких перепоховають сьогодні. Усі вони загинули під час Другої світової у Київській області. У 43-му тут точилися запеклі бої. І лише цієї весни завдяки пошуковим операціям добровольців їхні тіла були знайдені, а подвиг вшановано.

Юрій Бойко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Ми ховаємо бійців, які захищали Київ, які захищали його поруч з Києвом. Захищали на даних рубежах, на Сумщині. Але всі вони віддали своє життя за те, щоб у нас була свобода. Щоб наша країна була вільна від німців і від фашистів.

Олександр Качний, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Вже 15 точно років ми тут збираємося для того, щоби вшанувати пам'ять і давати можливість те, що колись ми говорили, що останній солдат буде захований, тоді закінчиться війна.

Нам не соромно дивитися в очі нашим внукам і правнукам.

Тут, у селі Гатне, поблизу столиці похований уже 1241 герой Другої світової війни. Меморіал створили саме на їхню честь.

Юрій Бойко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Я с волнением сегодня присутствую, потому что в такие дни особенно ощущаешь какой была война. Как много осталось погибших, которые ещё не похоронены и наша обязанность - выполнить долг, отдать память и по крестьянскому обычаю, передать их останки земле.

Микола, ветеран:

В мене, наприклад, дедушка і батюшка на війні загинули. І сам ви вже військовий і Афган пройшов.

Сергій Карєлін, ветеран:

Це наша обща пам'ять. В мене теж батькового прийшов без ноги. Його званіє найвище.

Цьогоріч, на жаль, встановити імена загиблих не вдалося. При них не було жодних документів чи предметів, по яких можна було б їх розпізнати.

Сергій Распашнюк, командир пошукового загону "Дніпро-Україна":

Якщо знаходяться останки дивимося, чи можна їх ідентифікувати. Предмети або паперові носії інформації. На жаль паперові за ті часи не завжди дають можливість, але що таке чудо буває трапляється.

Перепоховання солдатів Другої світової відбувається тут двічі на рік. У День визволення Києва від фашистських загарбників та на День Перемоги. Уже 15 рік поспіль. Аби цьогоріч усе пройшло безпечно й за карантинними правилами, тут облаштували навіть лабораторію, де можна зробити експрес-тест на Ковід.