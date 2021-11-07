Світ - на дефіциті. Останні кілька тижнів про масштабну продовольчу кризу, яка накрила Європу та США, говорять усі: від британських фермерів до міністрів та президентів. З полиць зникають будівельні матеріали, іграшки, побутова техніка й навіть туалетний папір! Дійшло до того, що вже навіть традиційна різдвяна вечеря під загрозою. Бо вже за півтора місяця індички та курятини на всіх просто не вистачить.

Що спровокувало такий дефіцит їжі та речей? І чому щоразу, коли в Китаї вимикають світло, в Європі за серце хапаються продавці телевізорів та одягу? Про все розкаже наша Світлана Чернецька.

В Америці не вистачає кросівок і туалетного паперу. У Німеччині та Індії зупиняється автовиробництво. У Британії - нестача будівельних матеріалів та іграшок до свят.

Такого дефіциту товарів світ не бачив останні років 40. Завдяки глобалізації багато речей стали легкодоступними. Але нинішня ситуація свідчить: часто країни покладаються виключно на так звані ланцюги постачання. Коли навіть без найменшої деталі з Азії зупиняється виробництво по всій Європі та Америці.

Джо Байден, президент США:

Ланцюги постачання - це те, про що більшість наших громадян ніколи не замислюється, допоки щось піде не так. І під час цієї пандемії спостерігалися затримки й нестача товарів: від автомобілів до електроніки, від взуття до меблів. Тепер, коли ми побачили, наскільки вразливими можуть бути ці напрямки глобальної торгівлі, ми не можемо повернутися до звичайного режиму.

Головна причина світового дефіциту - пандемія коронавірусу. Через Ковід закрилися заводи та фабрики, виникла нестача робочих рук. Найкраще це видно на прикладі виробництва автомобілів. Деякі підприємства просто зупинилися.

А тепер, коли заводи по всьому світові повертаються до попередніх потужностей, запчастин на всіх не вистачає. Надто - напівпровідникових чіпів. Це критично важливі компоненти не лише в автівках, а й іншій техніці - від пральних машин до смартфонів. "Тойота" та "Форд" уже скоротили виробництво автомобілів на 40-50%. А "Опель" закрив цілий завод у Німеччині.

Петер Альтмаєр, в.о. міністра економіки Німеччини:

Ми зіткнулися з історично безпрецедентною нестачею певних товарів. Це стосується 77% компаній. І не лише напівпровідників. Існує дефіцит будівельних матеріалів, сталевих труб, ізоляційних матеріалів та інших товарів.

Наразі 75% мікросхем виробляється в Азії. І найменші затримки призводять до ефекту метелика. Приміром, щоразу, як у Китаї вимикають світло, це позначається на виробництві й відправленні ключових продуктів в інші країни світу. Китайська енергетична криза триває з початку осені. Країні не вистачає вугілля. Як наслідок - уже виникли перебої не лише з постачанням електроніки, а й одягу та іграшок.

Шерман Чан, заступник гендиректора фабрики телевізорів:

Через перебої з електропостачанням у багатьох постачальників виникли проблеми з доправленнями. Фактично всі заплановані доставки затримуються. І що довше тривають відключення світла, то більше погіршується ситуація.

Найкраще це видно в іграшкових крамницях. А що ближче до Нового року, то більший дефіцит закордонних ляльок і конструкторів. Навіть ті іграшки, які все ж прибувають із Китаю, застрягають на прикордонних складах. Це ще одне пошкоджене кільце в ланцюгах постачання.

Гарі Грант, засновник мережі магазинів іграшок (Велика Британія):

Нам потрібно більше працівників складів та більше водіїв вантажівок. Наша індустрія отримує 50% річного прибутку за передріздвяні місяці. Тому цей період дуже інтенсивний, і без достатньої кількості рук нам складно задовольняти попит.

У Великій Британії особливо відчутний дефіцит робочої сили. Тут він посилився брекзитом. Європейці втратили привілеї під час працевлаштування та переїзду до Сполученого Королівства. Тож перед Різдвом прогнозують не лише нестачу іграшок, а й традиційних страв застілля - індичатини, курятини та свинини.

На фермах просто нікому забивати, заготовляти, фасувати та розвозити м'ясо.

Патрік Ділі, фермер:

Пандемія і брекзит завдали удару майже одночасно. І наслідки цього колосальні. Та якщо пандемія - явище абсолютно нам непідвладне, тож довелось якось пристосовуватися, то брекзит ми самі на себе накликали. А тепер страждаємо від нестачі робочої сили.

Дефіцит робочих рук гостро відчувається і в Сполучених Штатах, що добре демонструє ситуація в морських портах.

Це Лос-Анджелес. Кораблі-контейнеровози тижнями чекають на розвантаження.

Карлі Макгінніс, голова відділу продажів та логістики виробника ігор (США):

Наші товари застрягли в порту на тижні. Дійшло до того, що ми вирішили орендувати гелікоптер, щоб самим забрати контейнер зі складу. А ще збиралися винайняти вантажівку, аби самим розвантажити коробки та відправити по крамницях.

Ланцюги постачання просто-напросто не встигають за шаленим попитом. На час пандемії усі операції уповільнилися. Зараз, коли країни повертаються до більш-менш звичного життя, люди воліють витрачати гроші не на походеньки по ресторанах чи театрах, а на речі.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Нинішні перебої в глобальних ланцюгах постачання - цілком закономірний ефект розвитку світової економіки, яка знову раптово почала зростання. Вакцинація додає впевненості в майбутньому, тож і попит на товари зростає.

У серці цієї проблеми - залежність світу від перевезень. Наразі 90% усіх світових товарів переправляються морем. А навесні ми переконалися, наскільки цей шлях ненадійний. І який вплив може мати один-єдиний інцидент у далекій протоці. Тоді велетенський контейнеровоз "Евергівен" сів на мілину в Суецькому каналі. І це завдало мільярдних збитків світовій економіці. Судно заблокувало маршрут для сотень вантажних кораблів. Зупинило доставку мільйонів тонн техніки, одягу, меблів, електроніки та нафти.

Брюно Ле Мер, міністр фінансів Франції:

Правильна відповідь - лише одне слово: незалежність. Ми мусимо стати більш незалежними від енергії, від напівпровідників, від інших товарів. А затримки в ланцюгах постачання наразі залишаються єдиним ризиком, який уповільнює зростання нашої економіки.

Дедалі більше країн шукають внутрішні можливості для забезпечення попиту. Щоб не залежати від постачань із далеких країн. У Німеччині відкрився новий завод із виробництва мікросхем. А у Сполучених Штатах будують одразу кілька фабрик напівпровідників.

"У світі досі не вистачає всього. Звикайте до цього". Так коротко охарактеризувало перебої з постачанням видання "Нью-Йорк таймс". Аналітики прогнозують, що дефіцит товарів триватиме щонайменше рік-два.

Світлана Чернецька, кореспондентка: