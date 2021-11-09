Служба безпеки України підтвердила затримання колишнього бойовика терористичної "ДНР" Дениса Куликовського, який був комендантом донецької в'язниці "Ізоляція".

За даними слідства, Куликовський брав безпосередню участь у вбивствах і тортурах українських бранців. Раніше про затримання бойовика повідомив журналіст Станіслав Асєєв. Свого часу його теж утримували в "Ізоляції" і звільнили під час обміну полоненими 2019.

За словами речника СБУ Артема Дехтяренка, затримала Куликовського контррозвідка спецслужби. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Артем Дехтяренко, речник СБУ: