СБУ затримала коменданта донецької в'язниці "Ізоляція" [ Редактировать ]
Служба безпеки України підтвердила затримання колишнього бойовика терористичної "ДНР" Дениса Куликовського, який був комендантом донецької в'язниці "Ізоляція".
За даними слідства, Куликовський брав безпосередню участь у вбивствах і тортурах українських бранців. Раніше про затримання бойовика повідомив журналіст Станіслав Асєєв. Свого часу його теж утримували в "Ізоляції" і звільнили під час обміну полоненими 2019.
За словами речника СБУ Артема Дехтяренка, затримала Куликовського контррозвідка спецслужби. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Артем Дехтяренко, речник СБУ:
Зловмисника затримали у рамках раніше відкритого кримінального провадження за чотирма статтями кримінального кодексу України. Це стаття 149. Тобто, торгівля людьми. Стаття 258 - 3 - створення терористичної групи чи терористичної організації. Стаття 260 - створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. А також стаття 438, тобто, порушення законів та звичаїв війни.
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