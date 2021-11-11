90% промислових підприємств знаходяться на межі зупинки - опозиція [ Редактировать ]
Українським промисловим підприємствам не вистачає коштів для розвитку. Для прикладу - харківський "Комунар", який виготовляє продукцію для авіаційної та бронетанкової сфери. 98% від прибутку держкомпанія змушена щомісяця віддавати державі у вигляді податків.
Плюс - на опалення заводських цехів йде 150 тисяч гривень. За таких умов більшість промислових підприємств працює у збиток. І 91% компаній - вже на межі зупинки, зазначають в "Опозиційній платформі - За життя".
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Наша команда уже обращалась и требовала от правительства, от парламента и монобольшинства срочно принять антикризисную программу, которая бы состояла из двух блоков. Это субсидирование и льготная компенсация для промышленности, для экономического сектора. И субсидирование, льготная поддержка для людей. Уже сейчас в Украине задолженность по заработной плате 4 млрд грн.
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