Українським промисловим підприємствам не вистачає коштів для розвитку. Для прикладу - харківський "Комунар", який виготовляє продукцію для авіаційної та бронетанкової сфери. 98% від прибутку держкомпанія змушена щомісяця віддавати державі у вигляді податків.

Плюс - на опалення заводських цехів йде 150 тисяч гривень. За таких умов більшість промислових підприємств працює у збиток. І 91% компаній - вже на межі зупинки, зазначають в "Опозиційній платформі - За життя".

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":