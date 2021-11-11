Європейський суд з прав людини об'єднав матеріали двох звернень захисту Віктора Медведчука, щодо неправомірності дій в межах відкритих проти політика кримінальних проваджень в Україні. За однією справою відкрито провадження. Про це сьогодні на брифінгу розповіли адвокати.

До захисту інтересів голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" залучили нового адвоката - доктора юридичних наук, Бертрана Мальменд'є, який провадить свою діяльність у Берліні. Кримінальні справи проти Медведчука, за підозрою у держзраді і замаху на розграбування національних ресурсів правник вважає політичним тиском, а шанси нардепа перемогти в Європейському суді з прав людини оцінює як високі.

Бертран Мальменд'є, адвокат Віктора Медведчука:

Ми вивчатимемо, наскільки доцільні кримінальні провадження, розпочаті проти Віктора Медведчука, і наскільки це все відповідає букві європейського закону. Ми також співпрацюватимемо з громадськими організаціями та представлятимемо Медведчука на європейській арені і, зокрема, в Європейському суді з прав людини.

Лариса Чередніченко, адвокат Віктора Медведчука: