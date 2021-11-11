Німецький адвокат вважає політичним тиском справи щодо держзради Віктора Медведчука [ Редактировать ]
Європейський суд з прав людини об'єднав матеріали двох звернень захисту Віктора Медведчука, щодо неправомірності дій в межах відкритих проти політика кримінальних проваджень в Україні. За однією справою відкрито провадження. Про це сьогодні на брифінгу розповіли адвокати.
До захисту інтересів голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" залучили нового адвоката - доктора юридичних наук, Бертрана Мальменд'є, який провадить свою діяльність у Берліні. Кримінальні справи проти Медведчука, за підозрою у держзраді і замаху на розграбування національних ресурсів правник вважає політичним тиском, а шанси нардепа перемогти в Європейському суді з прав людини оцінює як високі.
Бертран Мальменд'є, адвокат Віктора Медведчука:
Ми вивчатимемо, наскільки доцільні кримінальні провадження, розпочаті проти Віктора Медведчука, і наскільки це все відповідає букві європейського закону. Ми також співпрацюватимемо з громадськими організаціями та представлятимемо Медведчука на європейській арені і, зокрема, в Європейському суді з прав людини.
Лариса Чередніченко, адвокат Віктора Медведчука:
Щоб влада не звинуватила нас в упередженості та в тому, що ми даремно обмовляємо її, таку хорошу, саме тому до нас приєднався пан Бертран. Це провідний європейський юрист, і кому, якщо не йому, знати, які норми європейського законодавства застосовуються і дотримуються в Європі, куда мы все стремимся.
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