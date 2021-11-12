Відсьогодні на Черкащині вступили в силу обмеження червоної зони. Тепер жителям області без "сертифікату про повну вакцинацію" в непродуктові магазини, заклади харчування, громадський транспорт, чи кінотеатр - зась. Перевіряти ж дотримання правил сьогодні в рейд вийшли представники поліції та Держпродспоживслужби. А з ними - і наша знімальна група.

Такі черги на вакцинацію в торговельному центрі шикуються вже майже тиждень. А все через очікуване запровадження на Черкащині червоної зони. І ось цей день настав - до ТРЦ вирушили працівники поліції та Держпродспоживслужби. Першим перевіряють магазин одягу. Його директорка запевняє: із документами все гаразд - невакцинованих відвідувачів не пускають, а персонал сьогодні пройшов тестування, бо "Дія" не відкривалася.

Наталія Орлович, директорка магазину:

Ми були вимушені викликати лабораторію, нам компанія все організувала, зробили тести - наразі працюємо, всім забезпечені.

У полі зору перевіряльників - кав'ярні, кінотеатри, непродуктові магазини. Сертифікати вимагають не тільки в продавців, а й у відвідувачів. Юлія зробила лише першу дозу щеплення, тому в магазин їй зась - на закупи відправила сина.

Юлія, жителька Черкас:

Дитина до 18 років може зайти і купити собі курточку.

За законом, без повної імунізації можна відвідувати тільки продуктові магазини, аптеки і крамниці засобів зв'язку. Ця дівчина купує телефон у магазині побутової техніки, але сертифіката не має.

-Що ви зараз купуєте? Телефон! Ну в принципі, питань немає - це засіб зв'язку.

Щоправда, у цьому маркеті на вході відвідувачів не перевіряють. Постанову Кабміну директор трактує по-своєму: оскільки в магазині є засоби зв'язку, обмеження на нього не поширюються.

-Ви подивіться - скільки засобів зв'язку в магазині! Телевізори ж - засоби зв'язку, засіб! Монітори, смартфони, принтери - це засоби друкування.

А ось у працівниці цього "острівця краси" - явні проблеми. Ледве побачила інспекторів - одразу підхопилася зачиняти свій мінісалон.

-Вона не хоче показувати сертифікат про вакцинацію, або негативний тест. Вважає, що це конфіденційна інформація.

Якби це була окрема перукарня чи салон краси, пояснюють у Держпродспоживслужбі, - претензій не було б: такі заклади не підпадають під обмеження. Але цей острівець працює в ТРЦ і має правил дотримуватися.

Юлія Сокирка, начальник відділу Держпродспоживслужби в Черкаській області:

Салонам краси, перукарням, на них не розповсюджуються ці обмежувальні заходи. Тобто, обслуговувати людей вони можуть, по постанові Кабміну 1236, але адміністрація такого розважального центру несе відповідальність.

На перший раз порушники карантинного режиму відбулися попередженнями. Але рейди проводитимуть щодня і надалі несумлінних підприємців штрафуватимуть.