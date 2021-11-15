Іноземних політиків стурбувала присутність російських військових біля українського кордону [ Редактировать ]
Присутність російських військових біля українського кордону стала темою ще однієї дипломатичної розмови між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном.
Діалог відбувся цими вихідними. Дипломати обговорювали повідомлення про тривожну військову діяльність Росії на окупованих територіях України та довкола кордонів нашої держави.
по теме
За важливістю у вітчизняному МЗС її порівняли з Угодою про асоціацію з ЄС!
Це було четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів.
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів, що протягом двох років Україна має збудувати держкордон з Росією і Білоруссю.
За його словами, у Києві тепер, цитую, "працюють над мінімізацією енергетичних ризиків", які може спровокувати мігрантська криза.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может стремиться к продвижению на территорию Украины