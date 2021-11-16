Негода в Канаді: надмірні опади спричинили повені [ Редактировать ]
Канада потерпає від злив. Надмірні опади спричинили повені та зсуви ґрунту. Негода найбільше вдарила по півдню країни, зокрема Британській Колумбії.
Влада міста Меррітта з населенням 7 тисяч жителів закликала людей евакуюватись. Паводок затопив мости й вивів з ладу міську систему стічних вод. Також в одній із громад оголосили надзвичайний стан.
Зсув ґрунту заблокував дві автомагістралі, у пастці опинилися близько сотні машин. Людей рятували за допомогою гелікоптера.
по теме
Негода найбільше вдарила по півдню країни, зокрема Британській Колумбії.
В Італії - повінь, у Китаї снігопад , а в Канаді утворилося рідкісне атмосферне явище.
Зокрема, в столиці - Гобарті - зафіксували три градуси за Цельсієм. Це найнижча за 7 десятиріч температура.
Про це повідомляє Український Гідрометцентр. За прогнозами синоптиків, завтра нічна температура по країні коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу.
Первыми лося возле здания школы имени Сильвии Федорук в провинции Саскачеван на юге Канады заметили дети. Они сообщили взрослым об огромном звере, однако те им не поверили