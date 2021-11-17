Рясні зливи спричинили смерть людини [ Редактировать ]
Унаслідок рясних злив від паводків потерпає канадська провінція Британська Колумбія. Найбільше постраждало місто Меррітт, що неподалік Ванкувера. Місцева річка вийшла з берегів.
Рівень води на вулицях перевищив один метр. Наказ евакуюватися отримали 8 тисяч місцевих жителів. Негода також спричинила зсув ґрунту на одну з автомагістралей.
Щонайменше одна людина загинула. Двоє зникли безвісти. А в сусідньому американському штаті Вашингтон внаслідок дощів знеструмлені майже 150 тисяч домівок.
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Негода найбільше вдарила по півдню країни, зокрема Британській Колумбії.
В Італії - повінь, у Китаї снігопад , а в Канаді утворилося рідкісне атмосферне явище.
Влада міста Меррітта - із населенням сім тисяч жителів - закликала людей евакуюватися. Мости залило. Через паводок вийшла з ладу міська система стічних вод.
Надмірні опади спричинили повені та зсуви ґрунту. Негода найбільше вдарила по півдню країни. Влада міста Меррітта - з населенням сім тисяч жителів - закликала людей евакуюватися.