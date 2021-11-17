Рівень води на вулицях перевищив один метр.

Унаслідок рясних злив від паводків потерпає канадська провінція Британська Колумбія. Найбільше постраждало місто Меррітт, що неподалік Ванкувера. Місцева річка вийшла з берегів.

Рівень води на вулицях перевищив один метр. Наказ евакуюватися отримали 8 тисяч місцевих жителів. Негода також спричинила зсув ґрунту на одну з автомагістралей.

Щонайменше одна людина загинула. Двоє зникли безвісти. А в сусідньому американському штаті Вашингтон внаслідок дощів знеструмлені майже 150 тисяч домівок.