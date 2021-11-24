Влада штучно створила енергетичну кризу – партія "Батьківщина" [ Редактировать ]
Партія "Батьківщина" вимагає порушити кримінальну справу за зрив підготовки до опалювального сезону.
З відповідною заявою політсила звернулася до Міністерства внутрішніх справ. Політики вважають, що влада штучно створила енергетичну кризу. Чим завдала державі мільярдних збитків. І попри колосальний ресурс, який має Україна, купувати енергоресурси доведеться за кордоном.
Юлія Тимошенко, народний депутат, голова партії "Батьківщина":
Треба зробити вивід - хто несе відповідальність за те, що видатки з державного та місцевих бюджетів хто буде ці збітки покривати?! Це означає, що не направлять ці кошти ні на пенсії, ні на заробітні плати бюджетникам, ні на допомогу дітям, ні на соціальні допомоги, на оплату комунальних виплат. Вони видають ці гроші, щоби покривати ці збитки через те, що не закачали газ в газові сховища.
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