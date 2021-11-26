Под Черкассами у пограничника нашли поддельные COVID-документы [ Редактировать ]
В Черкасской области сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности Центра Государственной пограничной службы выявили у пограничника поддельный сертификат вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Сотрудник погранслужбы, находясь в командировке, предоставил в отдел здравоохранения документ, который содержал ложную информацию.
Военнослужащий, находясь в командировке, с целью допуска к обучению, предоставил в отдел здравоохранения учебного центра международное свидетельство о вакцинации/профилактике. Документ не отвечал установленным требованиям, содержал недостоверные и ложные сведения.
Отмечается, что избранием наказания для пограничника будет заниматься суд. Фемида может вынести приговор о взыскании штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, также нарушителю грозит арест до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 2 лет.
Читайте также, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили крупные схемы подделки и продажи ковид-сертификатов. В частности, в столице сотрудники спецслужбы "накрыли" масштабную схему по подделке сертификатов о вакцинации и результатов ПЦР-тестирования.
Кроме того, в Украине присутствует антивакцинальная кампания, причем мощная, многие граждане отказываются делать прививку и просто покупают себе поддельные COVID-сертификаты. Только в Киеве ежедневно работают 40 мониторинговых групп, которые проверяют у жителей столицы наличие СOVID-сертификатов.
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