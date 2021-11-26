Геноцид в Україні офіційно визнали 16 країн світу, ще 8 засудили його як акт винищення

Нагадаю, повоєнний Голодомор 46-47 років був останнім із трьох в Україні 20-го століття. А найстрашніший серед усіх трьох другий - 32-33-ого. Саме його 2006 року офіційно визнано "геноцидом" українського народу. Примітно, що автор цього терміну, юрист Рафаель Лемкін, називає Голод в Україні класичним прикладом геноциду.

Натепер Геноцид в Україні офіційно визнали 16 країн світу, ще 8 засудили його як акт винищення та вшанували пам'ять жертв штучного голоду в Україні... Натепер, в Україні офіційною і науково найбільше доведеною вважають цифру - 3,9 мільйона загиблих внаслідок Голодомору 32-33 років.

Втім точну кількість загиблих від трьох хвиль штучного голоду в Україні 20 століття ми навряд чи дізнаємося. На пошану пам'яті усіх жертв голодомору завтра по всій країні пройдуть офіційні та громадські жалобні й меморіальні заходи. Також, 2003 року американський дослідник і друг України Джеймс Мейс започаткував традицію, яку з тих пір зберігають українці: рівно о 16-й годині поставити на підвіконня запалену свічку.