Меморандум об объединении усилий и сотрудничестве в вопросах исследования многовекового культурно-исторического наследия Афона подписали в Белграде (Сербия) директор Международного института афонского наследия Сергей Шумило и директор Архива Сербской Православной Церкви д-р Радован Пилипович.

В частности, подписанный между сторонами Меморандум предусматривает всестороннее сотрудничество украинских и сербских ученых в области научно-исследовательской и информационно-издательской деятельности, включая обмен информацией и профессиональным опытом в области изучения афонского наследия, исследования истории Афона, афонских рукописей, старопечатных изданий, архивных материалов, осуществления проектов в области археографии и библиографии.

Среди пунктов подписанного Меморандума предусмотрено:

- Оказывать друг другу помощь в поиске, идентификации, каталогизации, хранении, консервации и оцифровке рукописей, старопечатных книг, исторических документов и архивных материалов, касающихся Афона, обмениваться информацией, предоставлять друг другу копии рукописей, исторических документов и архивных материалов, необходимых для совместной работы, научно-исследовательской, просветительской и информационно-издательской деятельности.

- Совместно издавать коллекции документов, отражающих исторический процесс, связанный с деятельностью сербских и украинских монахов в монастырях Афона, проводить совместные научные исследования, публикации статей, книг и монографий.

- Обмениваться учеными и экспертами с целью исследования исторического наследия Афона, обмениваться информацией о мероприятиях, проводимых учреждениями сторон, содействовать участию в научно-исследовательских, просветительских и информационно-издательских проектах и других формах обмена знаниями и деятельностью.

- Совместно организовывать международные научные конференции, научные экспедиции, семинары, лекции и выставки, чтобы информация о деятельности обеих сторон стала доступна исследователям, ученым, студентам и широкой общественности Сербии и Украины.

В ходе проведенных переговоров между руководством Международного института афонского наследия (МИАН) и Архива Сербской Православной Церкви достигнута договоренность об объединении усилий и организации вместе со специалистами Архива СПЦ и Белградского университета совместной украинско-сербской научной экспедиции на Святую Гору Афон для работы в архивах и библиотеках афонских монастырей с целью поиска и исследования источников, касающихся многовековой истории и наследия украинского и сербского присутствия на Афоне.

В переговорах приняли участие руководитель Закарпатского отделения Международного института афонского наследия, доцент Ужгородского национального университета д-р Юрий Данилец, профессор Исторического факультета Белградского университета д-р Алексей Тимофеев, специалисты Архива СПЦ.

Во время посещения Архива Сербской Православной Церкви украинские ученые ознакомились с его работой и документами из архивных фондов. В частности, были предоставлены для ознакомления документы, касающиеся сербского афонского монастыря Хиландарь, в котором подвизались, кроме сербских монахов, также выходцы из украинских земель, а сам монастырь на протяжении своей многовековой истории имел интенсивные духовно-культурные связи с украинскими монастырями, церковными и культурными деятелями Украины.

Также во время рабочей поездки в Сербию украинские ученые Сергей Шумило и Юрий Данилец по приглашению Архива СПЦ приняли участие в международной научной конференции «Links between Times: Conclusions and Perspectives. On the Centennial of the ROCOR», которая проходила по благословению Патриарха Сербского Порфирия в Белграде и Сремских Карловцах с 23 по 25 ноября 2021 г. Во время конференции директор МИАН, кандидат исторических наук С. В. Шумило зачитал доклад о нелегальных связях РПЗЦ с катакомбными общинами в СССР в 1960-е – 1980-е гг., посредниками в налаживании которых выступали афонские монахи (с сокращенной версией доклада на английском языке можно ознакомиться по ссылке >>> ). В свою очередь, кандидат исторических наук Юрий Данилец зачитал доклад о процессах возрождения православия на Закарпатье в первой половине ХХ века и попытках закарпатских верующих основать собственную епархию с помощью Синода РПЗЦ в Сремских Карловцах (текст доклада на английском языке здесь >>> ).

В здании одного из старейших сербских духовно-учебных заведений – Семинарии св. Арсения Сремаца в Сремских Карловцах (основана в XVIII в.) директор МИАН Сергей Шумило перед собравшимися провел презентацию книг об украинских подвижниках на Афоне и репрессированном духовенстве в Украине времен коммунистического террора. Представленные комплекты книг он передал в дар библиотекам Карловацкой семинарии, Белградского университета, Архива СПЦ и других учреждений. Также были обсуждены вопросы сотрудничества с ректором Карловацкой семинарии прот. Йованом Милановичем.

В ходе пребывания в Сербии представители МИАН посетили резиденцию сербских патриархов в Сремских Карловцах, храмы и святыни Сербской Православной Церкви, провели встречи и переговоры с представителями сербских церковных и научных кругов.