Мільярдер Ілон Маск заявив про загрозу банкрутства своєї компанії "Спейс Ікс". Усе через надто повільне виготовлення двигунів для ракети "Стар-шип".

За словами Маска, коли дізнався про це - скасував відпустку на День подяки й особисто працював на виробничій лінії. Для орбітального запуску "Старшипа" треба одразу 40 двигунів.

А щоб компанія залишалася прибутковою, людей та вантажі у космос доправлятимуть що два тижні. Перший такий прототип мали відправити у політ на початку прийдешнього року. Та наразі не відомо, чи це вдасться.