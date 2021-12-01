Ілон Маск опинився на межі банкрутства [ Редактировать ]
Мільярдер Ілон Маск заявив про загрозу банкрутства своєї компанії "Спейс Ікс". Усе через надто повільне виготовлення двигунів для ракети "Стар-шип".
За словами Маска, коли дізнався про це - скасував відпустку на День подяки й особисто працював на виробничій лінії. Для орбітального запуску "Старшипа" треба одразу 40 двигунів.
А щоб компанія залишалася прибутковою, людей та вантажі у космос доправлятимуть що два тижні. Перший такий прототип мали відправити у політ на початку прийдешнього року. Та наразі не відомо, чи це вдасться.
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