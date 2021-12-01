Із Українських супермаркетів зникнуть дармові пакети [ Редактировать ]
Від 10 грудня із супермаркетів зникнуть дармові пакети. А за рік в Україні обмежать обіг та виробництво пластикової продукції одноразового використання. Відповідний законопроєкт у Верховній Раді ухвалили ще влітку.
Що спонукало до такого рішення? Як до цього ставляться українці? І яка буде альтернатива пластиковим торбинкам? Про все докладніше - Олена Мендалюк.
У магазинах чи на ринку покупці вже навіть уваги не звертають, скільки пакетів на продукти беруть. І про те, що вони будуть платними - навіть не чули. Однак віддавати кревні за колись дармове - не готові.
Сергій, житель Дніпра:
По дві, по три гривні - откажусь. Пускай бумажные продают.
Інна Шпритула, жителька Дніпра:
Конечно, если я пришла покупать товар и не во что его взять, конечно мне прийдется его купить. Это однозначно, но по возможности будем не забывать и брать собой пакетик.
Продавці м'яса нововведення не схвалюють. Кажуть, їхній товар у папір не загорнеш.
Оксана Михайлюк, продавчиня:
В сітку ті його не положиш, ні в торбинку, бо воно протече. Для цього потрібно будь якісь контейнери, але знову ж - не кожному зручно.
У середньому українець використовує близько п'ятисот таких пакетів на рік. А час їх розкладання може сягати століття. Еколог Олексій Ангурець каже: перший поліетиленовий пакет, створений понад пів століття тому, досі не розклався.
Олексій Ангурець, еколог:
Це штучний матеріал, який потрапляючи в організм, якщо він потрапляє, він також негативно впливає на травну функцію, взагалі на функцію організму. І це також є проблемою додаткового тиску засмічення взагалі екосистеми.
Щоб запобігти масовому забрудненню довкілля, в Україні стартував перший етап відмови від пластику. З 10 грудня пластикові пакети заборонені в усіх сферах обслуговування. Виняток - біорозкладні та надтонкі - для пакування на виробництві. А так звані "маєчки" продаватимуть - по дві-три гривні за штуку. І гіпермаркети вже шукають альтернативу.
Дмитро Синєвид, директор гіпермаркету:
Пакеты, котрые содержат крахмал. Так же есть уже сумки для фруктов и овощей, которые часть клиентов уже использует. Чтобы каждый клиент на свой выбор мог найти необходимую альтернативу пластику.
Порушників каратимуть. Штраф сягатиме восьми з половиною тисяч гривень.
Роман Бочкарь, юрист:
Ці штрафи будуть накладатися на безпосередньо торговельну організацію, тобто продавця, який або безоплатно надав цей пакет, або надав його для пакування не сипучого товару.
А із 2023 року пластикові пакети в України будуть взагалі заборонені.
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