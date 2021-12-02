Сексуально озабоченный слон атаковал джип с туристами (видео) [ Редактировать ]
Источник: Викимедиа
В ЮАР сексуально озабоченный слон атаковал машину с туристами. В сеть попало жуткое видео, снятое на сафари в заповеднике Селати (ЮАР). Об этом сообщает британская газета The Sun.
Сейчас у слонов наступил брачный период и огромный 6-тонный самец, видимо, принял джипы с людьми, приблизившиеся к его стаду, за соперников.
Накачанный тестостероном слон принялся бодать одну из машин, легко пропарывая бивнями кузов. Люди в панике бросились бежать, а тяжеленный джип слон спихнул с дороги.
Победив "соперника", слон успокоился и вернулся к своему стаду. К счастью, никто из людей не пострадал.
Selati Game Reserve - Eco training - Part 3— ItsGoingViral (@ItsGoingViral1) November 29, 2021
Credit: Pafuri via WhatsApp#SouthAfrica pic.twitter.com/lCSOh8rj5E
Когда слоны готовы к размножению, уровень тестостерона увеличивается до 60 раз. Огромные животные становятся очень агрессивными и даже жестокими по отношению к людям. Самцы выделяют смолистые выделения по бокам головы, которые предупреждают все живое о том, что начался гон.
Ранее "Подробности" опубликовали видео, на котором слониха затоптала крокодила, пытавшимся отобедать слоненком.
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