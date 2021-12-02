Столичні медики отримають премії - Віталій Кличко [ Редактировать ]
Додаткові премії зможуть отримати столичні медики. Відповідний проєкт подав на розгляд Київради Віталій Кличко.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Я подаю проєкт рішення про додаткові виплати премії столичним медикам, як вторинної, так і первинної ланки. Щоб наші медпрацівники - за їх справжній героїзм при подоланні пандемії, а також за проведення кампанії із вакцинації, отримали матеріальне заохочення.
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