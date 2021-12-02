Гроші виплатять уже у грудні, якщо депутати за це проголосують

Додаткові премії зможуть отримати столичні медики. Відповідний проєкт подав на розгляд Київради Віталій Кличко. За словами мера: лікарі одержать - 10 тисяч гривень; середній медичний персонал - по вісім тисяч гривень; молодший - шість. Гроші виплатять уже у грудні, якщо депутати на наступному засіданні - за це проголосують.

Віталій Кличко, міський голова Києва: