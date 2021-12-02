Українська Регіональна газова компанія представила унікальний водневий проєкт [ Редактировать ]
Газ по-новому. Українська Регіональна газова компанія представила унікальний водневий проєкт на міжнародній енергетичній виставці в Італії. Ним передбачено одночасне транспортування по трубах природного газу і газоводневої суміші. За словами фахівців, технологія є екологічною.
Олег Никоноров, директор Регіональної газової компанії:
Перед світом зараз стоїть найскладніша задача: як знизити темпи глобального потепління та зберегти планету для майбутніх поколінь. Це і є декарбонізація. РГК як і провідні енергетичні компанії світу досліджує зараз можливості використання водню, як абсолютно кліматично нейтрального виду палива. Енергетичний перехід може зайняти різний час для різних країн, але одне можна сказати напевно - те, як ми виробляємо, транспортуємо та використовуємо енергію - швидко змінюється.
Олексій Тютюнник, операційний директор Регіональної транспортної компанії:
Спільно з європейськими партнерами ми готуємо нову енергетику до викликів декарбонізації та збільшення споживання у світі енергії. Наші напрацювання у рамках чистої енергії, а саме біометановий і водневий проєкт, дають можливості для розширення перспектив енергетики України.
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