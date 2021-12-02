Газ по-новому. Українська Регіональна газова компанія представила унікальний водневий проєкт на міжнародній енергетичній виставці в Італії. Ним передбачено одночасне транспортування по трубах природного газу і газоводневої суміші. За словами фахівців, технологія є екологічною.

Олег Никоноров, директор Регіональної газової компанії:

Перед світом зараз стоїть найскладніша задача: як знизити темпи глобального потепління та зберегти планету для майбутніх поколінь. Це і є декарбонізація. РГК як і провідні енергетичні компанії світу досліджує зараз можливості використання водню, як абсолютно кліматично нейтрального виду палива. Енергетичний перехід може зайняти різний час для різних країн, але одне можна сказати напевно - те, як ми виробляємо, транспортуємо та використовуємо енергію - швидко змінюється.

Олексій Тютюнник, операційний директор Регіональної транспортної компанії: