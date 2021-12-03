Щоб уберегтися від нового штаму "Омікрон", Україна закриває кордони. В'їжджати заборонили громадянам кількох південно-африканських країн, де зафіксували спалах цього різновиду Ковіду. Водночас українці, які звідти повертаються, мають відбути двотижневу самоізоляцію. Новий штам коронавірусу "Омікрон" і далі фіксують по всьому світу. Загалом, про випадки інфікування повідомили вже понад 20 країн. Аби стримати поширення мутації, світ запроваджує нові правила для мандрівників.

Щоденні оновлення правил в'їзду чекають туристів, охочих потрапити до ЄС. Єврокомісія рекомендує країнам-учасницям союзу переглядати правила подорожей щодня. Аби стримати поширення нового штаму "Омікрон". На рекомендації уряди реагують миттєво.

Габріель Атталь, речник уряду Франції:

Перше рішення стосується мандрівників, які приїздять з-поза меж Європейського Союзу. Для них ми вирішили запровадити обов'язкову умову - наявність негативного тесту, зробленого не менше ніж за 48 годин, незалежно від того, вакциновані вони чи ні.

На повну ізоляцію майже весь світ відправив Південну Африку. Країни-члени ЄС, Велика Британія, Японія, Канада, Ізраїль, а тепер і Україна закривають кордони для мандрівників із семи африканських держав. Серед них - ПАР, Ботсвана та Зімбабве. Тож іноземців із цих країн не пускатимуть, а "своїх" - відряджатимуть на карантин. Усе через поширення штаму "Омікрон", який уперше виявили саме в Південній Африці. Таку ізоляцію не схвалюють ні у ВООЗ, ні в ООН.

Антоніу Гутерреш, Генеральний секретар ООН:

Це неприйнятно, коли певну частину світу, одну з найуразливіших економічно, прирікають на локаут. Вони стали лише тими, хто виявив існування нового варіанта. Я закликаю до здорового глузду. У нас є інструменти, щоб зробити подорожі безпечними. Тож скористаймося ними.

Інформації про мутацію наразі обмаль. Науковцям потрібно зо два тижні, щоб дослідити новий вид вірусу. Наразі дані вказують на те, що він здатен оминати вакцинальний захист. У США вже зафіксували інфікування повністю імунізованого пацієнта. Водночас не підтвердили жодного смертельного випадку. Науковці сподіваються, що щеплення принаймні вбереже людей від складного перебігу недуги.

Сумія Свамінатан, головний вчений ВООЗ:

Ми знаємо, що в людей старших за 45 років із супутніми захворюваннями - найвищий ризик розвитку тяжкої форми після інфікування чи то "Омікроном", чи то "Дельтою", чи будь-яким іншим варіантом. Також знаємо, що вакцини таки допомагають. Звісно, потрібно ще з'ясувати, наскільки ефективно. Та ми вважаємо, що імунізація все одно захистить від тяжкого перебігу, як і від інших мутацій вірусу.

Наразі "Омікрон" виявили у 23 країнах. Найбільше випадків - у ПАР. Національний інститут вірусології заявив, що більш як 70 відсотків усіх інфікувань за останній місяць пов'язані з новим штамом. В країну вже спорядили команду експертів ВООЗ, аби допомогти впоратися зі спалахом вірусу.