Таке дійство влаштовують уже кілька років поспіль.

Санта-Клауси погодували акул в акваріумі Будапешта. Двоє дайверів, одягнуті як різдвяні персонажі, у захисному спорядженні спустилися під воду з частуванням для риб.

Окрім того, вони встановили на дно невелику ялинку, яку прикрасили мушлями. Таке дійство влаштовують уже кілька років поспіль.

Воно приваблює відвідувачів та й мешканцям акваріуму корисне. Адже приносить новизну у їхнє життя.