Санта-Клауси погодували акул [ Редактировать ]
Санта-Клауси погодували акул в акваріумі Будапешта. Двоє дайверів, одягнуті як різдвяні персонажі, у захисному спорядженні спустилися під воду з частуванням для риб.
Окрім того, вони встановили на дно невелику ялинку, яку прикрасили мушлями. Таке дійство влаштовують уже кілька років поспіль.
Воно приваблює відвідувачів та й мешканцям акваріуму корисне. Адже приносить новизну у їхнє життя.
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