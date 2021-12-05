Несвяткові вогні. З приходом зими новинні стрічки знову почали рясніти повідомленнями про побутові пожежі. Дуже рідко подібні трагедії минають без людських жертв.

Причиною займань стає елементарна недбалість - і громадян, і держави. Адже люди просто нехтують протипожежною безпекою, а влада - частіше робить вигляд, що контролює це питання - каже мій колега Богдан Вербицький.

Загаси, якщо зможеш...

Людмила, киянка:

Відкриває - і просто валить дим, чорний дим.

-Тут всё просто... кишит огонь. Просто пылает.

Столичні свічки в спальниках - як пастка? - Протипожежної системи - немає...

В'ячеслав Євстіфєєв:

Вони просто його беруть і переносять на новий об'єкт.

І до нього просто не доїхати! То машині припарковані, то дорога завузька...

Ми провели перевірку міських будинків, аби оцінити шанси на ВИЖИВАННЯ.

Анна, киянка:

Просто вот закрыты двери.

А ще - заступили на вахту... з пожежними!

Валентин Дробот:

17 виїздів було за добу. З яких там 11 пожеж.

Яка їхня причина? Ми проаналізуємо, чи в нормі протипожежна система ВАШОГО дому? І чи доїдуть до вас рятувальники ВЗАГАЛІ?

Ці кадри пожежі на столичних Нивках облетіли усі соцмережі. Жителів довелося евакуювати, бо зайнялися щитові. І масштабно - одразу не кількох поверхах.

Людмила, мешканка будинку:

Ми побачили, як хтось пише, що проводка горить. І чоловік каже: піду перевірю. В нас, не в нас? Відкриває - і просто валить дим, чорний дим.

Наскільки сильною була пожежа - добре видно по цих щитових. Від кабелів залишився лише обгорілий метал, а коридори - всі в кіптяві.

Олександр, мешканець будинку:

Люди, які були під час виключення в ліфту, вони застрягли між поверхам. Чисто механічно роздвинули ліфт, їх випустили. Бо там люди могли померти.

Але чому під час пожежі там опинилися люди? Теоретично ліфти мали спуститися на перший поверх, відчинити двері і лише після цього - повна зупинка. Але...

Павло, мешканець будинку:

У нас якщо світло пропадає, то зупиняється ліфт. І пожежна сигналізація теж відключається.

Світлана Водолага, речниця Головного управління ДСНС у Києві:

Будинок він не перевірявся на дотримання вимог правил пожежної безпеки, тому що керуюча організація кілька разів нас не пускали на перевірку. Це зафіксовано.

Тоді ЯК будинок в експлуатацію здали? - Виявляється, протипожежна система - річ "дріб'язкова", бо контролю за нею... нема!

В'ячеслав Євстіфеєв, експерт із пожежної безпеки Центру сертифікації технології безпеки:

Є декларація, яку повинен заповнити забудовник, або власник. І на рівні декларування "що все окей", вона вводиться.

Раніше "іспит з пожежної безпеки" житлових будинків приймала ДСНС. Потім ці повноваження віддали ДАБІ. Два роки тому інспекцію розформували, а новоствореній заміні таких повноважень не надали.

В'ячеслав Євстіфеєв, експерт із пожежної безпеки Центру сертифікації технології безпеки:

І процедури перевірки такої немає. Відповідальність у нас розсіяна. Тобто, відповідальність несе власник. Але, ця відповідальність вона досить слабо законодавчо підкріплена.

І користуються цим - по повній!

Ці кадри - наслідки пожежі в одній зі столичних новобудов. Тут - теж зайнялася проводка. При чому з третього... по 17 поверх! Парадокс, але пожежна сигналізація ТЕЖ ЗАГОРІЛАСЯ!

А всі кабелі сигналізації були підключені в щитову, де й почалася пожежа.

В'ячеслав Євстіфеєв, експерт із пожежної безпеки Центру сертифікації технології безпеки:

Ну я такого не знаю. В щитову? Воно до щитової не приєднується.

Анна, киянка:

Где-то год назад у нас сработал датчик пожарной безопасности и люди начали выходить. Оказалось, что это какая-то там несработка и в итоге его вообще отключили.

З Анною ми спілкуємося у дворі елітного житлового комплексу в центрі Києва. Пожежі тут - не було. Але, раптом що - проблеми МОЖУТЬ виникнути!

Анна, киянка:

Не было даже рукавов на этажах. И не было подключено к самой системе пожарной безопасности. Спуститься по пожарной лестнице у нас в комплексе невозможно. Если что-то случится, и нельзя будет пользоваться лифтом, у нас люди просо не выйдут с комплекса.

А ми, все ж спробуємо. Заходимо в будинок - і одразу йдемо на пожежні виходи. Один - з 10 вечора до 7 ранку - зачинений!

-Этот проход у нас закрыт. Видите, если ночью что-то случиться, мы не сможем выйти. Это будет паника.

Не відчиняється й інший - магнітний ключ не спрацьовує.

-Вот мы с подружкой даже не могли выйти, и нам для того, чтобы выйти из здания нужно было вернуться на третий этаж.

На кожному поверсі пожежні шафи є. При чому з рукавами! Але є одна перепона - нема ключа! Та й наявність "пожежної начинки" - ще не гарантія, що вона працює!

В'ячеслав Євстіфеєв, експерт із пожежної безпеки Центру сертифікації технології безпеки:

При таких випробуваннях ці рукава просто тріщать по швах. Подається тиск і вони як правило не витримують. Беруть саме дешеве. Те, що ну "бутафорія".

Сергій, голова ОСББ:

Пожежна система мала такий вигляд… "візуальний".

Бо не працювала! Хоча "з виду" все було добре. Сергій - керує ОСББ. Після його створення, перше що почали налагоджувати систему пожежної безпеки. Тепер усе працює - як годинник.

Сергій, голова ОСББ:

У нас спрацьовує сигналізація у консьєржа, який дзвонить і запитує.

Тобто система контролює кожен поверх, кожну квартиру. У разі пожежі - всі "магнітні" двері відчиняться автоматично.

Олексій Чаплюк, директор "Пожежної компанії":

Когда в дымовой датчик у нас попадает задымление, у нас включается система оповещения, потом происходить открытие клапана дымоудаления, запускаются вентиляторы.

"Вклалися" тут не тільки в електроніку, а й в устаткування!

Олексій Чаплюк, директор "Пожежної компанії":

У нас отсутствовали комплектация пожарных шкафов (рукава огнетушители), у нас отсутствовала подача воды.

Здавалося б: проблеми - вирішені. Але одна таки Є! І це - парковка біля будинку.

Сергій, голова ОСББ:

Ну після 12 у нас теж є проблема з проїздом, але боремося. Це наші, можна сказати, письмові зауваження до недобросовісних так сказати "паркунів".

Наклейки чіпляють просто на лобове скло. Сергій каже: після одного такого зауваження, водії помилку не повторюють! Але це - лише ОДИН двір. А скільки подібних по всіх містах? Це відео зняли самі ДСНС-ники. Парадокс, але ця дорога, якою не може проїхати машина... ВИЇЗД із пожежної частини!

- Зараз ми знаходимося в спортивному залі. Тут в нас особовий склад може займатися фізичною підготовкою. - Підтримують, чи ліняться? - Підтримують. Увечері тут будуть хлопці, будуть займатися.

Пан Валентин проводить нам екскурсію пожежною частиною. Дорогою зустрічаємо її символ. Знайомтеся, Буч! (пес)

Валентин Дробот, начальник варти пожежної частини №18 у Києві:

Коли звучить сигнал тривоги, він чекає поки ми вдінемося, сядемо в автомобіль і вийде на фасад. Він виходить з нами на фасад і лягає на фасад, нас чекає. Коли ми повертаємося, він іде на своє місце.

Виїжджають пожежники звідси. В гаражі - 5 автівок різного "калібру".

Богдан Вербицький, кореспондент:

Стандартна пожежна машина. Гарна, червона, з мигалками. І, звісно, велика. Габарити цієї "красуні" - 2 метра 10 сантиметрів. Це від колеса до колеса. Але часто в двори вона не вписується.

Бо сюди - спробуй заїдь! Спочатку шлагбаум, потім припаркована машина, огорожа, клумба. Не двір, а якась смуга перешкод!

Валентин Дробот, начальник варти пожежної частини №18 у Києві:

Або бетонними блоками, або бетонними стовпчиками, залізними стовпчиками. Будь-якими, які в нас можуть виникнути саме на заїзді до житлового будинку.

А їх на території вісімнадцятої пожежної частини - багато! Приблизний радіус виїзду - 4 кілометри. Валентин зізнається - заїхати на пожежу важко, навіть тут - в старому районі Києва, де нових будинків мало. А от в районах "поновіше"...

Валентин Дробот, начальник варти пожежної частини №18 у Києві:

Це багатоповерхові будинки, в кожного в родині є автомобіль, або навіть два. І заїхати у цей двір, неможливо.

-Я його викидую, беру розгалуження, під'єдную, цю головку прєдную до машини і біжу встановлюю біля парадного входу.

І чим ближче до нього, тим краще. Бо під час пожежі рахунок йде на секунди. Аби кімната вигоріла ось так - ущент, потрібно лише... 7 хвилин! Хлопці кажуть, працювати не страшно. Страшно, коли не встигаєш...

Валентин Дробот, начальник варти пожежної частини №18 у Києві:

Якщо в мене там згадувати, то це 7 березня 2017 року, Зодчих 4, 5 під'їзд, 6 поверх. Хлопчик 2009 року. Шкода. От кілька секунд, кілька секунд не вистачало щоб реанімувати і… повернути до життя. От це важко.

Справна пожежна сигналізація, рукави та головне - вільний проїзд до будинків. Усе це - комплекс, який збільшить шанси на виживання.