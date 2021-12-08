Уроки в непристосованих кабінетах - і туалети... на вулиці. На Миколаївщині вже другий рік не можуть відремонтувати школу. Один із корпусів закрили через аварійність. І вже двічі бралися до його відновлення. Виділяли для цього гроші. Чому школа й досі без ремонту? Запитувала Марина Михайловська.

Задалеко дошка, недостатньо наочних матеріалів, бракує місця. Так проходить урок першачків. І проводять його в кабінеті хімії. Старша школа потіснилася й віддала частину своїх класів малечі. Бо через аварійність один із корпусів Березнегуватської школи - закрили.

Ольга Бродецька, вчителька першого класу:

Про яку адаптацію можемо говорити, якщо вони йдуть з дитячого садочку, і ми повинні плавно перейти до навчання в школі, а ми їх зразу кинули в такі жорсткі умови?

Донька Сергія вчиться в інклюзивному класі. Та до спеціального інвентарю, книг Брайля та приміщень, пристосованих для навчання особливих дітей, доступу не має.

Сергій Москаленко, батько учениці інклюзивного класу:

Вона чотири роки навчалася. Тут ігрова зала була, для незрячої дитини це багато дає. Ігрова зала, де можна все пояснити, попробувати наошупь.

Немає в школі ані бібліотеки, ані комп'ютерного класу. Та головне - вбиралень на 600 учнів і педагогів - лише дві. Та й ті - в роздягальні спортзалу.

Олександр Горбунов, вчитель фізкультури:

Регуліруєм їхній заход в туалет. В першу чергу заходять діти, які сильно хочуть. Перші другі класи.

Те, що навчатися в одному з трьох корпусів небезпечно, стало зрозуміло ще у 2018 році, пояснює директорка школи. Тріщинами вкрилися стіни, стелі, підлога, потекла покрівля. За два роки корпус - взагалі закрили. Тоді на ремонт у рамках державної програми надали п'ять мільйонів гривень. Переможці тендера навіть встигли укріпити будівлю.

Галина Рудчик, директорка Березнегуватської школи:

Кошти були неперехідні, кошти повинні були освоїтися до кінця 2020 року і завершитися повністю реконструкція корпусу "Г".

Утім, з незрозумілих причин роботи призупинили. А решта грошей повернулися державі. Цього року на капітальний ремонт виділили ще два мільйони. Але і їх реалізувати не вдалося.

Оксана Петруняк, голова піклувальної ради школи:

Ми писали листи на ім'я президента, в ОДА. Вони нам відповіли, оскільки засновник Березнегуватська селищна рада, цим питанням вони повинні займатися.

Натомість у місцевій владі кивають на попередників. Мовляв, школу в комунальну власність прийняли лише на початку цього року.

Ганна Хижняк, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Березнегуватської селищної ради:

Коли передавалася школа, проєктна документація на капремонт корпусу "Г" не передалася. Вона передалася у власність Березнегуватської селищної ради лише у серпні.

Нині ж, запевняють чиновники, планують провести новий тендер. Та батьки й педагоги побоюються, що поки чекатимуть, дах корпусу не витримає зими.