Главы Минобороны Украины и Великобритании Бен Уоллес и Алексей Резников Источник: Британское посольство в Киеве

Великобритания дополнительно выделяет 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины. Об этом написал в своем Twitter президент Украины Владимир Зеленcкий.

Хорошие новости из Лондона: Великобритания выделит дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с Борисом Джонсоном в прошлом году объем общей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов.

В октябре 2020 года Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах на 1,25 млн фунтов стерлингов. 14 октября посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Соединенное Королевство поможет Украине построить две новые военно-морские базы.

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом межгосударственное соглашение о кредитовании программы развития украинского военного флота на сумму 1,7 млрд. фунтов стерлингов. Страны подписали кредитное соглашение.

На страничке в соцсети британского посольства в Киеве сообщается, что 8 декабря в Лондоне проходит первый диалог по стратегическому партнерству между Великобританией и Украиной. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трас примет украинскую правительственную делегацию во главе со своим коллегой Дмитрием Кулебой.