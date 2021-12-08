Винуватця автотрощі в Черкасах затримали [ Редактировать ]
Водія вантажівки, причетного до смертельної аварії на Чернігівщині, затримали. Його підозрюють у порушенні правил дорожнього руху, кажуть в Офісі генпрокурора.
Чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення. Зараз він у лікарні - під охороною поліції. Тим часом тіла всіх 13-тьох загиблих уже ідентифікували. Їхнім похованням опікуватиметься місцева влада. Родичам жертв також обіцяють страхові виплати. Коли і про які суми йдеться - чиновники поки що не кажуть.
У лікарні досі перебувають семеро постраждалих. Серед них - і 16-річний юнак. Усі з тяжкими травмами. Медики жодних прогнозів не дають. Нагадаю, аварія сталася напередодні зранку поблизу села Брусилів. Вантажівка лоб у лоб зіткнулася з маршруткою. В області сьогодні - День жалоби.
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Зараз чоловік у лікарні - в спеціалізованій палаті під охороною поліції. А уся Чернігівщина сьогодні в жалобі за загиблими в ДТП поблизу села Брусилів. На держустановах приспущено прапори.
Психіатрична експертиза показала: неповнолітній у момент аварії цілком усвідомлював свої дії. Жодного психічного розладу або недоумства у Миколи Харківського нема.
Тринадцять загиблих. Семеро постраждалих. Усі у вкрай тяжкому стані. Вранці біля села Брусилівка водій вантажівки - і це попередня версія поліції - не впорався з кермуванням, вилетів на зустрічну смугу і протаранив маршрутку.
Уламки машин розкидані на узбіччі. Рейсова маршрутка, майже вщент зім'ята, відкинута в кювет. А трасу перекрила вантажівка. Від удару кабіну водія буквально відірвало від кузова.
За тиждень роботи такої системи конфіскували вже понад 25 машин.