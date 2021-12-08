Водія вантажівки, причетного до смертельної аварії на Чернігівщині, затримали. Його підозрюють у порушенні правил дорожнього руху, кажуть в Офісі генпрокурора.

Чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення. Зараз він у лікарні - під охороною поліції. Тим часом тіла всіх 13-тьох загиблих уже ідентифікували. Їхнім похованням опікуватиметься місцева влада. Родичам жертв також обіцяють страхові виплати. Коли і про які суми йдеться - чиновники поки що не кажуть.

У лікарні досі перебувають семеро постраждалих. Серед них - і 16-річний юнак. Усі з тяжкими травмами. Медики жодних прогнозів не дають. Нагадаю, аварія сталася напередодні зранку поблизу села Брусилів. Вантажівка лоб у лоб зіткнулася з маршруткою. В області сьогодні - День жалоби.