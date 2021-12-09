В Украине назвали COVID-вакцины, которые не подходят для бустерной дозы [ Редактировать ]
Препарат против коронавирса Coronavac не предусматривает бустерную прививку. Для этого лучше подойдут мРНК вакцины. Об этом сообщает председатель комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации Михаил Радуцкий в эфире одного из украинских телеканалов.
"Все-таки для бустерной дозы лучше использовать мРНК вакцину, а не векторные или инактивированные вакцины. Вот Coronavac, мы сейчас ведем переговоры с производителем Coronavac. Они сами не уверены. То есть они еще не говорят, что их вакциной можно делать третью дозу. Там вопрос еще есть", - отметил политик.
По его словам, на сегодняшний день 60% населения Украины не сделали прививку против коронавируса даже второй дозой. Кроме того, истекает срок действия AstraZeneca и эта вакцина также не предусматривает использование бустерных доз.
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Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.
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