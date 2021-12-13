Стремительный рост цен на энергоносители приводит к увеличению долгов за коммунальные услуги и удорожанию товаров первой необходимости. Парламент должен вмешаться в ситуацию и защитить людей и отечественных товаропроизводителей. Об этом заявил Сопредседатель Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко.

"Сумма начисленной населению Украины оплаты за коммунальные услуги в октябре этого года составила 16,4 млрд. гривен, что почти в 1,5 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года", - отметил парламентарий.

По словам политика, люди не в состоянии выдерживать тарифную нагрузку при почти отсутствии роста пенсий и заработных плат.

"Такая ситуация приводит к накоплению долгов за жилищно-коммунальные услуги. Только за месяц коммунальные долги увеличились более чем на 4 млрд. гривен и достигли 65,6 млрд гривен", - заявил политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что в связи с удорожанием энергоносителей украинцев ожидает рост цен на социальные товары первой необходимости.

"На прошлой неделе был на хлебозаводе в Киевской области. Это современное предприятие с новым оборудованием, но даже оно не выдерживает цен на энергоносители, которые им дали – 40-50 тысяч гривен за тысячу кубов природного газа. То есть, за месяц они платят в семь раз больше, чем год назад. За электроэнергию – вдвое больше, чем в прошлом году. Это значит, что они не могут вкладывать деньги в производство, платить зарплату людям. Если оставить ситуацию так, как она есть, это увеличит стоимость хлеба, как и других товаров первой необходимости", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Он отметил, что парламент не может стоять в стороне в ситуации с ростом цен на энергоносители и должен защитить людей и отечественных товаропроизводителей.

"Парламент должен работать над уменьшением стоимости энергоносителей для людей и предприятий, обеспечить доступность субсидий нуждающимся. Принять изменения в бюджет для поддержки социально незащищенных слоев – пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных семей и других. Но если парламент будет и дальше дистанцироваться от проблем, которые волнуют граждан, как это было в течение всего года – он должен проявить политическую честность и сложить мандаты, как предлагает наша фракция. И пусть люди выбирают депутатов, которые будут выполнять те обещания, с которыми шли на выборы. Это будет честно и справедливо перед гражданами, что позволит вернуть доверие людей к парламенту", - резюмировал Юрий Бойко.