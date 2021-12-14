Українці з двома щепленнями проти Ковіду отримають віртуальну тисячу гривень. Щоправда, на руки гроші не дадуть, а нарахують через електронний застосунок "Дія". Витратити кошти можна на театри, музеї чи кіно. А ще на транспорт - авіацію і залізницю.

Громадяни віком 60 + можуть скористатися грішми для придбання ліків. Зробити це можна буде у січні. Нині "Дія" у тестовому режимі приймає запити від охочих. Інструкція для тих, хто воліє взяти участь у програмі - у сюжеті Карини Вакарєвої.

Олександр удруге щепився проти ковіду. У пункт вакцинації його привела історія колеги.

Олександр, щепився другою дозою проти COVID-19:

Яка тяжко перенесла наслідки коронавірусу, лежала більше місяця у лікарні.

Стимулювала й обіцяна тисяча від Президента. Про неї хлопець почув у соцмережах. І хоч зелений сертифікат у "Дію" ще не підтягнувся, на що витратить гроші - уже знає.

Олександр, щепився другою дозою проти COVID-19:

Мені дуже сподобався пункт про кінотеатри, адже я люблю ходити зі своєю дівчиною в кіно і думаю витратити ці гроші саме туди.

Реальні гроші вакцинованим українцям нараховуватимуть пізніше - з 19 через додаток "Дія". Для того, щоб отримати їх потрібно: мати 18 років, бути громадянином України, мати два щеплення проти коронавірусу, завантажити додаток "Дія" на телефон, згенерувати електронний Ковід-сертифікат у цьому застосунку... Та отримати спеціальну картку "Є-підтримка" в одному з банків-партнерів. Такі картки будуть безплатними, жодної комісії за їх використання не зніматимуть.

Далі шлях до вакцинальної тисячі простий. Завантажте додаток "Дія" та авторизуйтесь у ньому. Переконайтеся, що в застосунку є "зелений" Ковід-сертифікат. Зайдіть у Розділ "Послуги", знайдіть напис "єПідтримка". Виберіть для виплати карту "єПідтримка". Натисніть "Отримати допомогу". Вашу заяву надіслано. Очікуйте зарахування грошей від Мінекономіки.

Ми спробували піти цим шляхом. І надіслати заявку на отримання коштів. Щоправда, цього зробити не вдалося - система перезавантажена. Очевидно, кількість охочих отримати вакцинну тисячу б`є усі рекорди. У самій "Дії" збій наразі не коментують. Але соцмережі переповнені скаргами на роботу додатку.

"Ковідні" гроші не даватимуть готівкою. Їх можна буде витратити лише на кіно, театр, музей, виставковий центр, книжки, або ж купити за них залізничні- чи авіаквитки для подорожей Україною. В Офісі Президента пояснюють: таке рішення допоможе підтримати бізнес, який найбільше зазнав збитків у карантинний період.

Від моменту запиту на отримання грошей виділяють чотири місяці на те, щоб їх витратити. Якщо не встигли - гроші повернуться державі, а рахунок закриється.