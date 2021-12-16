Тільки-но Європа відчинила двері для вакцинованих, як знову їх зачиняє, навіть для тих, хто має щеплення. Країни одна за одною запроваджують нові правила в'їзду, і все через "Омікрон". Італія, наприклад, закрилася для всіх туристів з-поза меж ЄС. Зокрема й від українців.

Які правила діють в інших державах - розкаже Марина Біленька. Вона також знає, де кордони наразі відкриті.

На тлі ширення коронавірусу італійський уряд переглянув правила в'їзду для іноземців. Українських мандрівників відтепер не пускатимуть.

-Відповідно до оновлених правил перетину кордону з Італійською Республікою, у зв'язку із пандемією Covid-19, Україну з 16 грудня 2021 року віднесено до переліку країн списку Е, що передбачає заборону на необов'язкові поїздки громадян України, у тому числі з метою туризму.

Обмеження діятиме до кінця січня. Протягом цього часу країна відкриє кордон лише для тих українців, які мають посвідку на проживання в Італії. Або ж приїздять на роботу, навчання чи лікування.

Водночас розвертатимуть усіх, хто протягом останніх двох тижнів бував в африканських країнах, де нині вирує штам "Омікрон".

Також до кінця січня заборона на в'їзд для українців посилила Польща. У ніч проти четверга вже вимагали негативний тест, навіть у тих, хто має повний курс щеплення. А невакцинованих попри тест зобов'язали піти на двотижневу ізоляцію.

-З 15 грудня, 00:00 годин, особи, які в'їжджають до цієї країни з-поза меж Європейського Союзу (у тому числі з України), під час перетину кордону мають надати результати негативного ПЛР тесту польською або англійською мовами, зробленого не раніше ніж за 24 години до перетину кордону.

За даними українських медіа, напередодні на прикордонних пунктах пропуску з Польщею утворилися кількакілометрові затори. Та станом на ранок четверга черга зі ста автівок є лише на пункті "Краковець", та з 20-ти машин на пункті "Грушів".

А от Греція з цієї неділі вимагатиме результат ПЛР-тесту від усіх мандрівників: і щеплених, і ні. Вимога стосується не лише українців, а й подорожувальників з сусідніх європейських країн.

За такими правилами вже вітає наших туристів Франція.

Наразі повного курсу щеплень достатньо, щоб українці відвідали Іспанію, Португалію, Австрію, країни Балтії та Чехію. Та не всі ці країни визнають вакцини, доступні в Україні. Зокрема це стосується китайського препарату "Коронавак". Більшість країн також вимагає заповнити за кілька днів до прибуття цифрову форму реєстрації в'їзду.

Що стосується Німеччини - від жовтня Берлін визначає Україну "зоною високого ризику інфікування". Для в'їзду знадобиться і повний курс щеплення, і самоізоляція.

А от Угорщина навпаки - дозволяє перетинати кордон без обмежень. Виняток лише для авіа-мандрівників. У них просять результат тестування на COVID-19, або сертифікат щеплення. Українського, або угорського зразка.