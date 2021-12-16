Українку вбили в Італії [ Редактировать ]
Українку застрелили в Італії! Жінка працювала доглядальницею. Імовірним убивцею вважають брата клієнтки. Сусіди почули постріли з квартири і викликали поліцію.
Чоловіка затримали на місці злочину. Під час допиту він заявив, що доглядальниця погано працювала, тому й виник конфлікт.
За словами свідків, підозрюваний часто сварився з доглядальницями сестри, через що ті звільнялися. Загиблу звали Марія. Вона була родом із Львівської області.
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