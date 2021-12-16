Под Львовом муж убил беременную жену на глазах у дочери и перерезал себе горло (видео)

Свидетелем жуткой сцены стала 10-летняя девочка - дочь пары. Она рассказала, что во время ссоры папа несколько раз ударил маму ножом, после чего пытался перерезать себе горло. Испуганная девочка побежала к бабушке с дедушкой, которым рассказала, что происходит дома. Они, в свою очередь, вызвали полицейских