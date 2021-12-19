У неділю ,19 грудня, ввечері під час програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" голова Офісу реформ Академії медичних наук України Ірина Сисоєнко розповіла про підвищення заробітніх плат медикам у 2022 році.

Підвищення зарплат станеться не перший раз в Україні. Зараз це наказ президента. В цьому році той державний бюджет, який закладений на наступний рік, збільшений на 38 мільярдів гривень, але щоб повністю забезпечити виплати і зарплати, які зазначені в наказі президента, цих коштів не вистачає. Потрібно буде внести зміни в держбюджет.

Також Сисоєнко висловила свою думку щодо прийнятих цього тижня в Верховній Раді законів, які стосуються медицини.

Прийнято закон, за яким з 1 січня 2024 року державні медичні заклади будуть ставати неприбутковими підприємствами. Цей новий закон буде стосуватись державних високоспеціалізованих медичних закладів. Зміни мають бути опрацьовані на рівні держави.

Крім того, голова Офісу реформ АМНУ розповіла, що тільки за цей тиждень відбулось 682 нещасні випадки на робочих місцях, в результаті яких загинули більше 30 людей. Сьогодні немає медичних оглядів на підприємствах і це потрібно відновлювати. Якщо умови праці на підприємствах небезпечні, то потрібно вводити штрафи для керівників.

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