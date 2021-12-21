Бельгійський зоопарк показав немовля чепрачного тапіра [ Редактировать ]
У бельгійському зоопарку публіці показали - немовля чепрачного тапіра! Народилася тваринка минулого тижня. За словами працівників, пологи відбулися швидко. Дитинча з'явилося на світ повністю здоровим, нині має добрий апетит і ніколи не полишає своєї мами. Чепрачний тапір - єдиний азійський вид цих тварин. Зазвичай вони мешкають на території Малайзії, М'янми та Таїланду.
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