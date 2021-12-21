Сотні українських послів з усього світу з'їхалися на спільну конференцію: хто покликав дипломатів [ Редактировать ]
На Прикарпатті нині висадився дипломатичний десант. Сотні українських послів з усього світу з'їхалися в Гуту на спільну конференцію. Триватиме вона два дні в державній резиденції "Синьогора". Хто покликав дипломатів на розмову? І як тепер оцінюватимуть їхню роботу? Наші кореспонденти розкажуть.
Такої концентрації дипломатів на квадратний метр на Прикарпатті ще не бачили. Майже три сотні працівників українських посольств з усього світу з'їхалися в державну резиденцію "Синьогора", аби гуртом підбити підсумки своєї зовнішньополітичної діяльності за цей рік та визначити пріоритети на наступний.
Відкрив захід президент. У своїй промові Зеленський озвучив ключові завдання зовнішньополітичної діяльності України на наступний рік.
Володимир Зеленський, президент України:
Ми повинні у цих умовах змінити стиль і філософію своєї зовнішньої політичної діяльності. Сьогодні вона потребує багатьох речей. Перша - це швидкість. З надмірно консервативної, тому дуже повільної, наша дипломатія має стати жвавою, динамічною.
Україна має посилити свою дипломатичну присутність у світі. Для цього вже наступного року планують відкрити низку нових посольств. Щоправда, де саме, глава держави не уточнив.
Володимир Зеленський, президент України:
Все це забезпечить появу четвертої найголовнішої речі. Більш важливої ніж швидкість, креативність і амбітність. Це результат. І він вимірюється не кількістю заяв про підтримку нашу держави, а конкретними обсягами конкретними проектами, інвестиціями. Менше політики, більше економіки. Бо зрештою саме спільний економічний інтерес зміцнює політичне партнерство між країнами. Української продукції закордоном має стати більше.
Допоможе в цьому, зокрема, спеціальна онлайн-платформа "Назовні", яку вже розробило Міністерство закордонних справ. Новий сайт українським послам презентував сьогодні міністр.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ:
Система "Назовні" - це зрозуміла бізнесу система управління відносин із клієнтами. МЗС повністю оцифровує цілу політику. Це буде перша політика, яка буде піддана цифровізації. Ми будемо бачити конкретно конкретний внесок посольства і МЗС загалом у просуванні експорту і залученні інвестицій.
Онлайн-платформа пропонуватиме консультації для бізнесу. Адмініструвати її будуть самі працівники українських посольств. І супроводжуватимуть українського експортера на всіх етапах - від подання документів до укладення контракту на постачання продукції в ту чи іншу країну.
по теме
Во вторник, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский открыл конференцию всех послов Украины
До Гути з'їхалися майже три сотні українських дипломатів, аби підбити підсумки своєї зовнішньополітичної роботи за цей рік.
После пандемии и связанных с ней ограничений, строительство дорог и ремонт инфраструктуры - второе по значению событие в жизни украинских граждан, которое запомнится им больше всего в уходящем 2021 году
Це перша особиста зустріч трьох президентів у форматі Люблінського трикутника. Переговори лідери Литви, Польщі та України ведуть у державній резиденції "Синьогора" на Прикарпатті.
В резиденції Синьогора Володимир Зеленський зустрівся зі своїми колегами - президентами Литви та Польщі. Лідери країн підписали спільну заяву. Про що в ній йдеться?