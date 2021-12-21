Такої концентрації дипломатів на квадратний метр на Прикарпатті ще не бачили.

На Прикарпатті нині висадився дипломатичний десант. Сотні українських послів з усього світу з'їхалися в Гуту на спільну конференцію. Триватиме вона два дні в державній резиденції "Синьогора". Хто покликав дипломатів на розмову? І як тепер оцінюватимуть їхню роботу? Наші кореспонденти розкажуть.

Такої концентрації дипломатів на квадратний метр на Прикарпатті ще не бачили. Майже три сотні працівників українських посольств з усього світу з'їхалися в державну резиденцію "Синьогора", аби гуртом підбити підсумки своєї зовнішньополітичної діяльності за цей рік та визначити пріоритети на наступний.

Відкрив захід президент. У своїй промові Зеленський озвучив ключові завдання зовнішньополітичної діяльності України на наступний рік.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми повинні у цих умовах змінити стиль і філософію своєї зовнішньої політичної діяльності. Сьогодні вона потребує багатьох речей. Перша - це швидкість. З надмірно консервативної, тому дуже повільної, наша дипломатія має стати жвавою, динамічною.

Україна має посилити свою дипломатичну присутність у світі. Для цього вже наступного року планують відкрити низку нових посольств. Щоправда, де саме, глава держави не уточнив.

Володимир Зеленський, президент України:

Все це забезпечить появу четвертої найголовнішої речі. Більш важливої ніж швидкість, креативність і амбітність. Це результат. І він вимірюється не кількістю заяв про підтримку нашу держави, а конкретними обсягами конкретними проектами, інвестиціями. Менше політики, більше економіки. Бо зрештою саме спільний економічний інтерес зміцнює політичне партнерство між країнами. Української продукції закордоном має стати більше.

Допоможе в цьому, зокрема, спеціальна онлайн-платформа "Назовні", яку вже розробило Міністерство закордонних справ. Новий сайт українським послам презентував сьогодні міністр.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ:

Система "Назовні" - це зрозуміла бізнесу система управління відносин із клієнтами. МЗС повністю оцифровує цілу політику. Це буде перша політика, яка буде піддана цифровізації. Ми будемо бачити конкретно конкретний внесок посольства і МЗС загалом у просуванні експорту і залученні інвестицій.

Онлайн-платформа пропонуватиме консультації для бізнесу. Адмініструвати її будуть самі працівники українських посольств. І супроводжуватимуть українського експортера на всіх етапах - від подання документів до укладення контракту на постачання продукції в ту чи іншу країну.