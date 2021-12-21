А от справу щодо колишнього голови Українського центру оцінювання якості освіти - Ігоря Лікарчука - Голосіївський райсуд столиці вкотре... відклав. Йому, нагадаю, закидають фальсифікацію ЗНО.

Та вже понад три роки справа гуляє з одного суду до іншого. Активісти, які стежать за процесом, упевнені - обвинувачений через впливові зв'язки затягує розгляд. Подробиці - далі.

Голосіївський райсуд столиці. Під стінами - пікет. Сьогодні тут мають розглядати справу екс-очільника Українського центру оцінювання якості освіти - Ігоря Лікарчука. Його звинувачють у фальсифікації результатів ЗНО на користь "золотої молоді".

Роман Литвин, активіст громадської організації "Стоп корупції":

З 2014-2015 року ним та його двома замами, була створена корупційна схема, де за кошти вони втручалися в автоматизовану систему та змінювали результати ЗНО. Слідством було доведено, що таких втручань було більше 800. Зазвичай збільшували бали дітям високопосадовства та впливових людей.

Матеріальну шкоду державі оцінюють у 7 мільйонів гривень, а шкоду репутації самої ідеї ЗНО - і оцінити важко. Активісти кажуть: екс-чиновник і його родина роблять усе, аби затягнути судову справу.

Роман Литвин, активіст громадської організації "Стоп корупції":

Майже 3 роки розглядається ця справа і в кожному суді ми бачимо - використовують різні зловживання своїми процесуальними правами. Ігор Лікарчук має сина, Костянтина Лікарчука, котрий в певний період займав також високі посади в держслужбі. Він також буд заступником одіозного керівника ДФС Насірова. Такий зв'язок між високопосадовцями як раз впливає на затягування цієї справи.

Невдовзі починається засідання. Однак триває воно... лише півгодини. Бо стає відомо, що ця справу розглядають у двох судах одночасно - Голосіївському і Печерському. Тож після клопотань і прокуратури, і адвокатів - суддя Олена Первушина переносить засідання.

Олена Первушина, суддя Голосіївського районного суду:

Для того, щоб об'єднати кримінальні провадження, ми повинні призначити їх до судового розгляду, і потім вже в стадії судового розгляду вирішувати їх питання щодо їхнього об'єднання і початку слухання їх по суті. Погоджуєтесь? Всім зрозуміло?

Сам Ігор Лікарчук від будь-яких коментарів відмовляється:

- Можливо на хвилинку? - Ні!

Його адвокат каже: справа затягується, бо так працює система.

Кирило Антонов, адвокат Ігора Лікарчука:

Є об'єктивні причини - є карантин, ковід, до того ж, на скільки я пам'ятаю, один з обвинувачених мав травму, реальну фізичну. Крім того, ці процесуальні питання. Всі ці судді які були в колегії на час слідства були слідчими суддями.

Наступне засідання відбудеться 17 січня. І тільки тоді почнеться процес об'єднання проваджень. І лише після цього можна буде братися до розгляду по суті.