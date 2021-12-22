Жорстоке вбивство у Дніпрі: компанія молодиків позбавила життя двох безхатьків [ Редактировать ]
Приголомшливо жорстоке вбивство сталося в Дніпрі. Компанія молодиків напала на двох безхатьків. Одного зарізали, іншого забили головою об стіну. Усе сталося вночі - неподалік школи. Чи затримали вже підозрюваних? І що їм тепер загрожує? Дивіться в наступному сюжеті.
Прямо з вікон школи учні знімають моторошні кадри. Слідчо-оперативна група обстежує місце злочину.
Олена Мендалюк, кореспондент:
Скривавлені тіла помітили перехожі ось тут біля теплотраси. Місце доволі людне. За парканом школа, поруч крамниця, навколо багатоповерхівки.
Віктор, житель Дніпра:
У одного было изуродовано лицо, его ударили вот об эту стену магазина, а второму просто перерезали горло.
Віктор знав одного з убитих. Каже, чоловік жив неподалік. Безхатченкові було за 60. З'явився в цьому районі рік тому. Не пиячив. Розповідав, що має дім на Західній Україні. Та чому опинився на вулиці, замовчував.
Віктор, житель Дніпра:
Он был даже очень такой умный, грамотный, все рассуждал здраво. Он одет хорошо был, ходил всегда так интересно, у него несколько сумок было и зонтик был. Вот вчера, когда их убили тут зонтик, так лежал раскрытый.
Тетяна в ніч убивства була на зміні в магазині. Жодного галасу, каже, не чула. Дізналася про все від поліції.
Людмила, продавчиня:
Полиция спрашивала, кто покупал пиво в жестяной банке РЕО. Говорила, что приходили покупали и хорошо покупали. Вечером в понедельник.
Поліції вже за кілька годин вдалося розшукати вбивць. Затримали двох хлопців і дівчину - віком від 19-ти до 27-ми років. Того вечора неподалік вони святкували день народження товариша.
Ганна Старчевська, речниця ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області:
Група затриманих вживала алкогольні напої, в них виникла конфліктна ситуація із двома безхатченками, в ході цього конфлікту. Потерпілим було нанесено численні ножові поранення в наслідок яких вони і загинули. Після чоло підозрювані пішли за місцем мешкання де і були затримані. Вже проведений обшук за місцем мешкання одного з чоловіків. Під час цього обшуку було вилучено знаряддя злочину, а саме ніж.
Усі троє затримані, невдовзі їм оберуть запобіжний захід. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". За розправу над безхатченками компанії молодих людей загрожує довічне ув'язнення.
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