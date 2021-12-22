Депутатські вибрики, продовження. Не встигли ми оговтатися від манер заступника міністра Олександра Гогілашвілі, як у мережі з'явилася чергова серія - на цю саму тему. Тепер поліцейських "виховував" нардеп від "Слуг".

На відео Микола Галушко, який, до речі, є членом парламентського комітету з правоохоронної діяльності називає патрульних "дебілами" і словами, які цитувати не дозволяє ні закон, ні виховання. Депутат дуже невдоволений тим, що його машину вночі зупинили за порушення правил - перетин подвійної суцільної смуги. Проте, на думку Галушка, його депутатський імунітет стосується і його Тойоти. Ось подивіться на уривок цього відео:

-Этот автомобиль мне пренадлежит на ... - Це чудово ... - Задекларирован на народного депутата. Как вы могли его осматривать, вы что? - А чим він відрізняється від інших автомобілів ? - Ты шо больной на голову или что? - Якщо ви народний депутат, то це не дає вам права називати поліцейських дебілами. - Ну так если вы дебил, то как я могу... - Так не приятно, мы выложим в ютуб завтра. - Выкладывайте... так у нас вся страна знает, что у нас полицейские дебилы.

Згодом з'ясувалося. Усе це сталося не зараз, а рік тому. Про це повідомили в партії "Слуг народу". Там заявили, що знали про цей інцидент і що начебто цим відео їх навіть... шантажували. Однак поведінку свого колеги Галушка засуджують. І обіцяють розглянути цей випадок на партійному комітеті.