Украинский ВВП в реальном выражении в третьем квартале 2021 года был на 0,9% ниже, чем в третьем квартале 2019 года, в то время как Венгрия, Румыния и Польша уже превысили "доковидный" уровень. Об этом заявил народный депутат Сергей Левочкин, комментируя последние данные Госстата.

"Украина по итогам 2021 года не сможет вернуть свой уровень экономики, на котором мы были до начала эпидемии коронавируса. В то время как потери ВВП за 2020-й составили 4%, прогнозируемый рост за нынешний год будет всего 3%. Хотя изначально Кабмин планировал 4,6% роста, но потом цифры все время пересматривались в меньшую сторону. Итог получается печальный", – заявил политик.

Народный депутат напомнил, что власть называет главными причинами слабого восстановления экономики продолжение эпидемии и энергетический кризис, однако это объяснение он считает необъективным.

"Эпидемия продолжается во всем мире, и энергетический кризис – не украинский эксклюзив. Однако практически все наши западные соседи уже не только восстановили "доковидный" уровень, но и превысили его по итогам третьего квартала нынешнего года в сравнении с третьим кварталом 2019-го: Венгрия – на 1,2%, Румыния – на 1,5%, Польша – на 3,4%. Мы с этими странами находимся практически в одинаковом положении, так что причины надо искать в собственных проблемах", – считает он.

По мнению оппозиционера, ключевая проблема – это непрофессиональное управление экономикой, и прежде всего промышленностью.

"Индустриальный сектор Украины потерял за три квартала 2020 года 6%, а за такой же период 2021-го восстановился лишь на 1,4%. Это не рост, а имитация роста. Причем в таких отраслях как фармацевтическая промышленность и нефтегазодобывающая отрасль нет даже этой имитации – в них продолжается падение, обусловленное, в первую очередь, непрофессиональными решениями власти", – объяснил он.

"У Украины есть потенциал экономического роста. И он будет использован тогда, когда руководить экономикой будет правительство, для которого экономика будет приоритетом", – резюмировал Сергей Левочкин.