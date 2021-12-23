Про наслідки ймовірного вторгнення в Україну попередили і в ООН.

І вже є реакція Генсека НАТО Єнса Столтенберга на ці слова російського президента. Він укотре закликав Путіна відвести війська від українського кордону, щоб усі мирно й спокійно зустріли Різдво та Новий рік.

Слідом за НАТО та ЄС, про наслідки ймовірного вторгнення в Україну попередили і в ООН. У своїй заяві посли 36-ти країн наголосили: результати для Росії будуть "масштабні", а ціна - "високою".

Адже статут ООН забороняє "застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави".