Генсек НАТО котре закликав Путіна відвести війська від українського кордону [ Редактировать ]
І вже є реакція Генсека НАТО Єнса Столтенберга на ці слова російського президента. Він укотре закликав Путіна відвести війська від українського кордону, щоб усі мирно й спокійно зустріли Різдво та Новий рік.
Слідом за НАТО та ЄС, про наслідки ймовірного вторгнення в Україну попередили і в ООН. У своїй заяві посли 36-ти країн наголосили: результати для Росії будуть "масштабні", а ціна - "високою".
Адже статут ООН забороняє "застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави".
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Підтримувати діалог дуже важливо, особливо, коли висока напруженість. Такими словами пояснив генсек Єнс Столтенберг позицію НАТО щодо співпраці з Росією.
Головною темою форуму, звісно, є та, про яку говорять уже кілька тижнів: скупчення російських військ на українських кордонах і потенційна загроза вторгнення. Крім того, говорять і про перспективи вступу України в Євросоюз.
Політичний документ словенський прем'єр Янез Янша і президент Володимир Зеленський підписали на полях саміту "Східного партнерства". На цьогорічному форумі найбільше уваги прикуто саме до України.
За даними агентства "Дойче Прессе", дипломати зберуться пізніше сьогодні у Брюсселі.
Спілкування проходить на закритій лінії, без прямого ефіру. І в центрі цієї розмови - безпека України. З якими позиціями сторони пішли на діалог?