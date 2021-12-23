Володимир Путін не надав жодних гарантій ненападу на Україну [ Редактировать ]
Жодних гарантій ненападу. Це, певно, найцікавіша теза для України, яку оприлюднив сьогодні на своїй річній прес-конференції російський президент. Журналісти західної телекомпанії запитали його про гарантії безпеки та відсутності наміру нападати на Україну чи інші держави. Що відповів Володимир Путін? Пряма мова - далі:
Володимир Путін, президент Російської Федерації:
Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России, сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на Восток неприемлемо. Ну что здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет, это же Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии, вы. И немедленно. Сейчас.
по теме
Слідом за НАТО та ЄС, про наслідки ймовірного вторгнення в Україну попередили і в ООН. У своїй заяві посли 36-ти країн наголосили: результати для Росії будуть "масштабні", а ціна - "високою".
Перша заява пролунала із Держдепартаменту Сполучених Штатів. За підсумками телефонної розмови очільника відомства Ентоні Блінкена і верховного представника ЄС із питань закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля.
В четверг, 23 декабря, президент России Владимир Путин ответил на вопрос, может ли он дать гарантию, что Россия не нападет на Украину
За інформацією "Дойче Велле", саме військове нарощування з боку РФ уздовж українських кордонів стало головною темою діалогу.
За інформацією "Дойче Велле", саме військове нарощування з боку РФ уздовж українських кордонів стало головною темою діалогу.