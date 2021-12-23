Журналісти запитали його про гарантії безпеки та відсутності наміру нападати на Україну чи інші держави.

Жодних гарантій ненападу. Це, певно, найцікавіша теза для України, яку оприлюднив сьогодні на своїй річній прес-конференції російський президент. Журналісти західної телекомпанії запитали його про гарантії безпеки та відсутності наміру нападати на Україну чи інші держави. Що відповів Володимир Путін? Пряма мова - далі:

Володимир Путін, президент Російської Федерації: