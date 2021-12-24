Ізраїль до кінця січня офіційно закритий для туристів. Країну накриває чергова хвиля Ковіду! Вже п'ята! Через "Омікрон" там знову запровадили суворий карантин. Більше розкаже - наш ізраїльський кореспондент Антон Готліб.

Понад тисячу нових заражених Ковідом. І це вперше за останні два місяці. Стрибок різкий, влада занепокоєна. Хоча поріг госпіталізацій ще не перевищено. У лікарнях знову розгортають інфекційні відділення і знову готуються працювати в авральному режимі. П'ята хвиля накриває, кажуть в уряді.

Нафталі Беннет, прем'єр-міністр Ізраїлю:

"Омікрон" уже в країні - від Кнесету до дитячих садків - і швидко поширюється. Цифри поки що невеликі, але штам дуже заразний. Ми бачимо, що в усьому світі кількість тих, хто заразився, подвоюється протягом 2-3 днів.

Між чиновниками точаться палкі дискусії: що ж робити? Частина міністрів - за локдаун на новорічні свята. Решта - проти. Аргументують тим, що економіка ще не оговталась від попередніх карантинів. До того ж країна - щонайменше до 22 січня - закрита для туристів. І для Ізраїлю це катастрофа.

Ніцан Горовіц, міністр охорони здоров'я Ізраїлю:

Ми не допустили швидкого проникнення "Омікрону" в країну, вчасно закривши аеропорт. Поки що зараженість не надто висока - кілька десятків людей, ще кілька сотень під підозрою. Але я закликаю не розслаблятися, дотримуватися правил, носити маски, уникати скупчень людей. Але головне - вакцинуватися та щеплювати дітей.

Туризм приносив Ізраїлю близько трьох відсотків ВВП. Це мільярди євро! Представники тургалузі в розпачі. Кажуть - такого немає ніде, щоб держава настільки довго й герметично була закрита від світу.

Ронен Соломон, керівник туристичного напряму Торгово-промислової палати Ізраїлю:

У 2019 році країну відвідали майже п'ять мільйонів іноземців. 2020-го - менше ніж мільйон. Закриваються компанії, туристичні й транспортні, втратили роботу тисячі співробітників готелів і ресторанів, нема кому купувати сувеніри. Туризм давав держскарбниці приблизно шість мільярдів євро щороку. Тепер у нас лише збитки.

Поки що рішення про локдаун Ізраїль не ухвалив. Влада побоюється хвилі протестів. Посилили тільки вимоги щодо дотримання карантину - безжально штрафуватимуть тих, хто без масок, або відвідує громадські міста без "зеленого паспорта". Вдалися й до більш масштабної пропаганди щодо вакцинації. Це наразі єдиний спосіб протистояти інфекції, кажуть медики.