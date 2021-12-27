Масштабні санкції проти Росії готові – президентка Єврокомісії [ Редактировать ]
Масштабні санкції проти Росії - у разі нового вторгнення в Україну - готові. Про це в інтерв'ю французькому виданню заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
За її словами, перелік обмежень ЄС погодив зі Сполученими Штатами. І для Москви вони матимуть "величезні наслідки" - це цитата. Протягом останніх тижнів Кремль різко наростив військову присутність біля кордонів України.
А потім - запропонував НАТО угоду, яка забороняє вводити до складу Альянсу держави із колишнього СРСР, зокрема, Україну.
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Головною темою форуму, звісно, є та, про яку говорять уже кілька тижнів: скупчення російських військ на українських кордонах і потенційна загроза вторгнення. Крім того, говорять і про перспективи вступу України в Євросоюз.
Із 12 по 13 січня в Брюсселі відбудеться зібрання військового комітету НАТО на рівні начальників штабів оборони держав.
За її словами, Білий дім проводить прямі переговори з очільником Кремля.
Слідом за НАТО та ЄС, про наслідки ймовірного вторгнення в Україну попередили і в ООН. У своїй заяві посли 36-ти країн наголосили: результати для Росії будуть "масштабні", а ціна - "високою".
Американська адміністрація схвалила їхній продаж Вільнюсу. Для стримування Росії. А ще Держдеп пообіцяв збільшити постачання зброї і для України. Якої саме?