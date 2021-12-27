Масштабні санкції проти Росії - у разі нового вторгнення в Україну - готові. Про це в інтерв'ю французькому виданню заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, перелік обмежень ЄС погодив зі Сполученими Штатами. І для Москви вони матимуть "величезні наслідки" - це цитата. Протягом останніх тижнів Кремль різко наростив військову присутність біля кордонів України.

А потім - запропонував НАТО угоду, яка забороняє вводити до складу Альянсу держави із колишнього СРСР, зокрема, Україну.