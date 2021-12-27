Робота над організацією переговорів НАТО-Росія уже розпочалася [ Редактировать ]
Зустріч ради НАТО-Росія може відбутися вже 12 січня. Робота над організацією переговорів уже розпочалася, - повідомив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.
Із 12 по 13 січня в Брюсселі відбудеться зібрання військового комітету НАТО на рівні начальників штабів оборони держав. Саме комітет відповідає за дії щодо захисту території союзників.
Нагадаю, раніше Росія запропонувала Альянсу угоду, яка забороняє введення до складу НАТО країн колишнього СРСР, зокрема України.
по теме
Американська адміністрація схвалила їхній продаж Вільнюсу. Для стримування Росії. А ще Держдеп пообіцяв збільшити постачання зброї і для України. Якої саме?
Про це в інтерв'ю французькому виданню заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Слідом за НАТО та ЄС, про наслідки ймовірного вторгнення в Україну попередили і в ООН. У своїй заяві посли 36-ти країн наголосили: результати для Росії будуть "масштабні", а ціна - "високою".
Перша заява пролунала із Держдепартаменту Сполучених Штатів. За підсумками телефонної розмови очільника відомства Ентоні Блінкена і верховного представника ЄС із питань закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля.
Підтримувати діалог дуже важливо, особливо, коли висока напруженість. Такими словами пояснив генсек Єнс Столтенберг позицію НАТО щодо співпраці з Росією.
Головною темою форуму, звісно, є та, про яку говорять уже кілька тижнів: скупчення російських військ на українських кордонах і потенційна загроза вторгнення. Крім того, говорять і про перспективи вступу України в Євросоюз.