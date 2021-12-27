Безпекова ситуація у світі погіршилася після виходу сил НАТО з Афганістану.

Терактів і нелегалів у Європі може побільшати. Таку думку висловив президент Чехії - Мілош Земан. Мовляв, безпекова ситуація у світі погіршилася після виходу сил НАТО з Афганістану.

І це начебто сприяло відродженню терористичного руху Талібану. Після захоплення влади ісламістами більшість західних держав евакуювали своїх дипломатів, громадян, військових, а також сотні біженців.

Відтоді в країні видали низку скандальних указів. Серед останніх розпоряджень: жінкам заборонили подорожувати без супроводу родича-чоловіка далі, ніж на 72 кілометри від дому. Також радили водіям підвозити лише тих жінок, які носять хіджаб.