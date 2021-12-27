Терактів і нелегалів у Європі може побільшати – президент Чехії [ Редактировать ]
Терактів і нелегалів у Європі може побільшати. Таку думку висловив президент Чехії - Мілош Земан. Мовляв, безпекова ситуація у світі погіршилася після виходу сил НАТО з Афганістану.
І це начебто сприяло відродженню терористичного руху Талібану. Після захоплення влади ісламістами більшість західних держав евакуювали своїх дипломатів, громадян, військових, а також сотні біженців.
Відтоді в країні видали низку скандальних указів. Серед останніх розпоряджень: жінкам заборонили подорожувати без супроводу родича-чоловіка далі, ніж на 72 кілометри від дому. Також радили водіям підвозити лише тих жінок, які носять хіджаб.
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Відтепер будь-яку медичну допомогу вони зможуть отримати лише у супроводі чоловіка. Раніше пацієнтки могли приходити до лікарень разом із родичкою.
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Її в Офісі Президента анонсували на 19:30. Проте, станом на зараз, про її початок так і не повідомили. Головна тема - зрозуміла.
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