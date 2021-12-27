Трагедія на Закарпатті. Напередодні ввечері в селі Серне п'яний водій збив дітей. Чоловік на "Ауді" налетів на хлопчиків дев'яти й восьми років, коли ті стояли на узбіччі. Старша дитина від отриманих травм померла на місці. Другого восьмирічного постраждалого госпіталізували. У нього - закритий перелом тазостегнового суглоба. Відомо, що водій був напідпитку та не впорався з керуванням транспортним засобом. Збивши дітей, він поїхав далі, та за 300 метрів врізався в огорожу.

Анна Дан, речниця ГУ НП у Закарпатській області: